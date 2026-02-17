HQ

Der Iran schloss am Dienstag vorübergehend Teile der strategisch strategischen Straße von Hormus für mehrere Stunden und verwies auf Sicherheitsvorkehrungen, während die Revolutionsgarden Militärübungen durchführten. Die Entscheidung fiel kurz nach Beginn indirekter Nukleargespräche zwischen Iran und den Vereinigten Staaten in Genf, was die Spannungen auf einer der weltweit wichtigsten Öltransitrouten verschärfte. Ungefähr ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen passiert die Meerenge.

US-Präsident Donald Trump sagte, er werde "indirekt" an den Verhandlungen beteiligt sein und deutete an, Teheran sei motiviert, eine Vereinbarung zu erzielen, um weitere Konsequenzen zu vermeiden. Washington hat zusätzliche militärische Mittel im Nahen Osten entsandt und bereitet Berichten zufolge Notfallpläne für den Fall, dass die Diplomatie scheitert.

Straße von Hormus // Shutterstock

Irans Oberster Führer Ali Khamenei warnte, dass Versuche, die Regierung zu stürzen, scheitern würden, und sagte, selbst die "stärkste Armee" könne niedergeschlagen werden. Teheran hat bedeutende Sanktionslockerungen gefordert und besteht darauf, dass es nur über Begrenzungen seines Nuklearprogramms verhandeln wird, nicht über Raketenfähigkeiten oder regionalen Einfluss.

Die von Oman vermittelten Gespräche folgen auf die US-amerikanischen und israelischen Angriffe auf iranische Nuklearanlagen im vergangenen Jahr. Während Iran sagt, die Urananreicherung über zivile Bedürfnisse hinaus gestoppt zu haben, besteht ein tiefes Misstrauen. Mit militärischem Druck, inneren Unruhen und Wirtschaftssanktionen, die Teheran belasten, bleiben die Aussichten auf einen Durchbruch ungewiss...