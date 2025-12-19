Trump sagt, ein Krieg mit Venezuela sei möglich: "Ich schließe ihn nicht aus"

HQ

US-Präsident Donald Trump sagt, er schließe die Möglichkeit eines Krieges mit Venezuela nicht aus, was die Rhetorik angesichts wachsender Spannungen zwischen Washington und Caracas eskaliert. In einem am Freitag veröffentlichten Telefoninterview mit NBC News sagte Trump: "Ich schließe es nicht aus, nein", als er nach der Aussicht auf einen Konflikt gefragt wurde.

Trump hat der Regierung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro vorgeworfen, das, was er als "gestohlenes" Öl bezeichnete, zur Finanzierung krimineller Aktivitäten wie Drogenhandel und Menschenhandel zu verwenden – Behauptungen, die Caracas entschieden bestritten hat. Die Äußerungen erfolgen, während Trump versprochen hat, weitere Öltanker in der Nähe Venezuelas zu beschlagnahmen, wobei US-Marineeinheiten Berichten zufolge ihre Präsenz in der Region ausweiten.

Die Äußerungen waren Teil einer breiteren Reihe von Entwicklungen über Nacht, darunter Trumps Behauptung, er brauche keine Zustimmung des Kongresses für mögliche Landangriffe in Venezuela, sowie unabhängige innen- und außenpolitische Ankündigungen seiner Regierung.