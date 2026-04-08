Trump sagt, die USA würden die Schiffsüberlastung in der Straße von Hormus verringern: "Wir werden hier bleiben"

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Donald Trump hat erklärt, die Vereinigten Staaten werden helfen, den wachsenden Rückstau des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus nach dem jüngsten Waffenstillstand mit dem Iran zu bewältigen.

Dies geschieht, nachdem beide Seiten sich auf einen vorübergehenden Waffenstillstand geeinigt haben, bei dem Teheran die Blockade der wichtigen Wasserstraße unterbricht, eine wichtige Arterie für die globalen Energiemärkte, die etwa ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen abwickelt.

Trump deutete an, dass sich die US-Beteiligung darauf konzentrieren werde, eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten und die Wasserflüsse zu stabilisieren, da Hunderte von Tankern mit Millionen von Barreln Rohöl- und raffiniertem Treibstoff weiterhin im Golf gestrandet sind.

Wie er sagt: "Wir werden mit Vorräten aller Art aufladen und einfach 'herumhängen', um sicherzustellen, dass alles gut läuft. Es wird viele positive Aktionen geben! Es wird viel Geld verdient. Iran kann mit dem Wiederaufbau beginnen."