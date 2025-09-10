Trump reagiert auf russische Drohnenverletzung in Polen: "Los geht's!"

HQ

Die russische Drohnenverletzung in Polen ist heute die Top-Nachricht. Als wir jedoch die Nachricht erhielten, schlief Amerika noch. Jetzt ist sie natürlich wach, und Trump hat gerade auf die Situation reagiert. "Was ist dran, dass Russland mit Drohnen den polnischen Luftraum verletzt? Los geht's!", schrieb er auf Truth Social. Natürlich wissen wir nicht genau, was das bedeutet, aber das Weiße Haus bestätigte später, dass Trump mit dem polnischen Präsidenten sprechen wird, während beide Regierungen die Situation weiter beobachten. Wenn Sie sich seinen Beitrag ansehen möchten, können Sie dies unten oder über den folgenden Link tun. Go!