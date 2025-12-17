Trump ordnet die Blockade von sanktionierten Öltankern in Verbindung mit Venezuela an

HQ

Trump hat eine seiner Meinung nach eine "vollständige und umfassende" Blockade aller sanktionierten Öltanker, die Venezuela ein- oder verlassen, angeordnet, was den US-Druck auf Präsident Nicolás Maduro stark erhöht und die Befürchtung einer umfassenderen Konfrontation schürt.

Bei der Ankündigung des Schrittes in den sozialen Medien warf Trump Venezuela vor, die Öleinnahmen zur Finanzierung von Drogenhandel und anderen Verbrechen zu verwenden, und versprach, die US-Militärpräsenz in der Region auszuweiten. Der Befehl folgt auf die Beschlagnahmung eines Öltankers vor der venezolanischen Küste durch US-Streitkräfte in der vergangenen Woche, ein Vorfall, den Caracas als "internationale Piraterie" bezeichnete.

"Groteske Bedrohung" und "zweifellos ein Kriegsakt"

Die venezolanische Regierung verurteilte die Blockade als "groteske Bedrohung" und als Akt der Aggression, während der demokratische Kongressabgeordnete Joaquin Castro sie als "zweifellos einen Kriegsakt" bezeichnete, den der Kongress nicht genehmigt hat.

Es bleibt unklar, wie die Blockade durchgesetzt werden soll, obwohl die Vereinigten Staaten kürzlich Tausende von Soldaten und mehrere Kriegsschiffe, darunter einen Flugzeugträger, in die Region entsandt haben. Die Ölmärkte reagierten vorsichtig, wobei die Preise leicht stiegen, da Befürchtungen bestehen, dass venezolanische Exporte weiter gestört werden könnten.

Dieser Schritt markiert den jüngsten Schritt in Trumps zunehmend aggressiver Kampagne gegen Maduro, die US-Beamte nicht nur mit Drogenbekämpfung, sondern auch mit Bemühungen in Verbindung bringen, Venezuelas Führer von der Macht zu drängen.