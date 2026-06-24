Troy Baker, Zoe Kravitz und Sadie Sink spielen in neuem Netflix-Spiel Unhinged

Netflix hat sein neuestes immersives Spielerlebnis vorgestellt, und es handelt sich um einen Horrortitel namens Unhinged. Der Film stammt vom Oxenfree-Entwickler Night School Studios und spielt Zoe Kravitz als Ava, eine Frau, die während eines Hurrikans der Kategorie 5 in ihrem Wohnhaus gefangen ist.

Sie wird von uns, den Spielern, geführt, indem sie unsere Handys als Controller benutzen, wenn wir den QR-Code auf Netflix scannen, um mit Unhinged zu beginnen. Im Spiel benutzt Ava auch ihr Handy als ihre einzige Rettungsleine, da sie einen Anruf mit ihrer besten Freundin Claire hat, gesprochen von Sadie Sink. Troy Baker ist ebenfalls am Spiel beteiligt und spielt die Rolle des Ben.

Das Spiel verlässt sich im Standardmodus auf deine Echtzeit-Reaktionen und sichert Avas Überleben mit deinen Reflexen. Es gibt auch den Story-Modus, der keinen Timer hat, aber für die wirklich nervenaufreibenden Momente ist es wahrscheinlich am besten, im Standard zu spielen. Sehen Sie sich unten den Trailer zu Unhinged an und sehen Sie ihn am 30. Juni über Ihr Netflix-Konto ab.