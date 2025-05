HQ

Liverpool gewann am vergangenen Wochenende die Premier League mit einem 5:1-Sieg gegen Tottenham Hotspur. Luis Díaz, Mac Allister, Gakpo und Salah nahmen an der Party in Anfield teil, die auf dem gesamten Gelände des Liverpooler Geländes zu spüren war. Offenbar feierten die Fans so heftig, dass es eine Reihe von Erschütterungen auslöste, ein Mini-Erdbeben von 1,74 auf der Richterskala, als Mac Allister in der 24. Minute das 2:1 erzielte und 60.000 Menschen gleichzeitig aufsprang.

Geowissenschaftler der Universität Liverpool benutzten Geräte, um Erdbeben zu erkennen, und sagten amüsiert, dass "ihr Enthusiasmus buchstäblich stark genug war, um die Erde zu bewegen". "Ähnlich wie natürliche seismische Ereignisse haben diese Tore Ausbrüche von Erdbeben ausgelöst, die durch die schiere Leidenschaft der Liverpool-Fans ausgelöst wurden", sagte ein Professor, wie die BBC berichtete.

In der Realität ist es nicht ungewöhnlich, dass Großveranstaltungen wie Sportspiele oder Konzerte, an denen Zehntausende von Menschen teilnehmen, seismische Aktivität verursachen. Im Jahr 2023 verursachte ein Taylor-Swift-Konzert in Seattle ein Beben der Stärke 2,3.

Die Wissenschaftler des Department of Earth, Ocean and Environmental Sciences der Universität hoffen, dass "die Veröffentlichung dieser Daten innovative Ideen für potenzielle Anwendungen anstoßen wird, vielleicht sogar zur Verbesserung des Stadionerlebnisses", während sie gemeinsam mit anderen Liverpool-Fans an der Feier teilnehmen.