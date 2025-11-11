Tragödie bei den ATP Finals: Zwei Zuschauer sterben in der Inalpi Arena an Krankheit

HQ

Am zweiten Tag der ATP Finals in Turin starben zwei Zuschauer im Abstand von nur wenigen Stunden bei getrennten Vorfällen. Die Männer im Alter von 70 und 78 Jahren erkrankten und wurden in kritischem Zustand in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, konnten aber nichts tun, um ihr Leben zu retten.

Zuerst wurde ein 70-jähriger Mann am Morgen bei einem Besuch des Fan Village auf der Piazza d'Armi in Turin, in der Nähe der Inalpi Arena, schwer verunglückt. Der andere Mann, 78, erlitt einen medizinischen Notfall, als er das Spiel zwischen Lorenzo Musetti und Taylor Fritz sah, und wurde ins Molinette-Krankenhaus gebracht, aber trotz Versuchen, ihn wiederzubeleben, wurde er für tot erklärt.

Zwei separate Krankheitsfälle, die einen Schatten auf den Wettbewerb werfen, der noch bis Sonntag, den 16. läuft, wobei heute die zweiten Gruppenspiele zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz beginnen.