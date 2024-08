Towerborne Vorschau: Der beste Xbox Game Studios-Titel des Jahres 2024?

HQ

Es gibt viele sehr ambitionierte Spiele, Titel, die behaupten, unergründliche Erfahrungen und Potenziale zu bieten, die dann aber auch nicht die Gipfel erreichen, die sie bezeugen. Stoic 's Towerborne scheint ein Spiel zu sein, das nicht in diese Kategorie fallen wird, zumindest wenn man sich an der praktischen Demo orientiert, die ich auf der Gamescom erleben durfte, und der kleinen Fragerunde mit den Gründern des Studios.

Towerborne ist eine wunderschöne Mischung aus Beat-'em-up-Kämpfen und brettspielartiger Kachelerkundung. Es ist ein Spiel, in dem es darum geht, eine absolut riesige Weltkarte Kachel für Kachel zu erobern, um neue Gebiete zu erreichen, Beute zu sammeln, deinen Helden zu verbessern und dein Machtlevel zu erhöhen, um noch weitere Teile der Karte zu erreichen und dich noch härteren Feinden zu stellen. Es ist eine einfache Prämisse mit recht unkomplizierten Mechanismen, aber dank der massiven Betonung auf soziale Elemente und kooperatives Spielen wirkt Towerborne wie ein mühelos unterhaltsames Videospiel, das scheinbar Stunden und Stunden und Stunden deiner Zeit auf erfüllende Weise verschlingen wird.

Lassen Sie mich mich zunächst auf den Kampf konzentrieren. Es ist ein Beat 'em up durch und durch - das bedeutet, dass du einen von vier Klassentypen verwendest, die sich jeweils durch ihre Waffentypen und Fähigkeiten unterscheiden - um dir deinen Weg durch eine Vielzahl von Feinden zu bahnen, die den Bildschirm an einem bestimmten Punkt bevölkern. Es ist nicht annähernd so herausfordernd wie einige der kultigen Beat 'em ups von früher, aber es wird dich an deine Grenzen bringen, wenn du nicht mit deinen Verbündeten zusammenarbeitest, dich gegenseitig beschützt und heilst und dich auf die tödlicheren Bedrohungen konzentrierst, die vorbeirollen. Sicher, Towerborne kann manchmal etwas zu kompliziert werden, bis zu dem Punkt, an dem es zu einem Ärgernis werden kann, genau zu bestimmen, was man in der Hitze des Gefechts tut, aber zum größten Teil hat dieses Spiel dieses wirklich unterhaltsame und aufregende Gefühl, das die besten Spiele in dieser Kategorie auch auf den Tisch bringen.

Hinzu kommt eine große Vielfalt im Gameplay. Du wagst dich in verschiedene beeindruckend animierte Biome und Orte, um gegen alle Arten von einzigartigen Feindvarianten zu kämpfen, die von dir verlangen, dass du die Herausforderungen, die sie mit sich bringen, auf eine andere Art und Weise angehen. Es gibt sogar Chefs, die es zu überwinden gilt, die radikal andere Mechaniken mit sich bringen, die es zu verstehen und zu meistern gilt, und sogar viel größere Gesundheitspools, die bedeuten, dass du und dein Team noch geschlossener und eingespielter sein müssen, um die Bedrohung zu überwinden, die sie mit sich bringen. In Kombination mit leicht und weitgehend anpassbaren Klassen, die verrückte Buildcrafting-Optionen ermöglichen, die weit über den Ritter hinausgehen, der nur eine tankige Frontpräsenz ist, und den Schurken mit zwei Klingen, der ein schneller und flinker Kämpfer ist, und einer künstlerischen Ausrichtung und Farbpalette, die begeistert, sind alle Kernbausteine vorhanden, damit Towerborne etwas Besonderes wird.

Aber es ist nichts davon, was mich wirklich beeindruckt hat, wenn es um Towerborne geht, sondern es war die Basis, die Stoic entworfen hat und die es ihnen ermöglicht, dieses Spiel auf eine Weise zu unterstützen und zu erweitern, die Sie umhauen wird. Die Oberwelt ist in die bereits erwähnten Kacheln unterteilt, und um dich fortzubewegen, bewegst du dich zwischen den Kacheln und erfüllst die Herausforderung, die jedes einzelne Feld bereithält, um Zugang zu neuen Bereichen der Karte zu erhalten. Ein Spieler braucht wahrscheinlich etwa 10-15 Minuten, um jedes Plättchen zu schlagen, und der Geschmack des Spiels, in das ich eingeweiht war, schien Hunderte von Plättchen zu enthalten. Stoic sagte mir, dass das, was ich sehen konnte, nur die Machtstufen 1-3 waren und dass 4 die Karte um etwa 30% erweitern würde, und dass sie Pläne haben, während der Early-Access-Phase mindestens bis Stufe 10 (vielleicht noch weiter) zu expandieren, bevor sie dann die Endgame-Optionen danach erkunden. Man kann bereits die Größenordnung von Towerborne erfassen, aber der wirkliche Kick für mich war, wie Stoic erklärte, dass das Kachelsystem von Grund auf neu entworfen wurde, damit das Team einfach und nahtlos neue Kacheln hinzufügen und sogar Kacheln austauschen kann - alles ohne Auswirkungen auf den Server, es sei denn, es handelt sich um einen großen Content-Drop, der einen Haufen neuer Funktionen und Ergänzungen mit sich bringt.

Ja, bevor ich fortfahre, möchte ich hinzufügen, dass der massive soziale und kooperative Fokus einige Leute da draußen abschrecken könnte, und das ist eine berechtigte Kritik. Während Towerborne grundsätzlich alleine spielbar ist und das Spiel dies absolut unterstützt, ist es auch ein kooperatives Projekt, was bedeutet, dass du auf Bosse triffst, die alleine zu überwinden ein Albtraum sind, du wirst alle Hände voll zu tun haben, dich durch die riesige Karte zu arbeiten, ohne Verbündete zur Hand zu haben, du wirst ohne Trupp deutlich weniger Spaß haben, Und das soziale Zentrum Belfry wird sich auch unendlich einsamer anfühlen, wenn es keinen Trupp gibt, mit dem man herumlaufen kann. Aber Spiele müssen nicht für jedes Publikum gleichzeitig geeignet sein, und sich darüber zu ärgern, dass Towerborne nicht unbedingt als Einzelprodukt auf die gleiche Weise hervorragend abschneidet wie kooperativ, ist so, als würde man sich darüber beschweren, dass McDonald's Brathähnchen nicht so gut ist wie das von KFC.

Aber wie auch immer, der Punkt, den ich versuche zu machen, ist, dass Towerborne zwar alle richtigen Funktionen und Organe hat, um überhaupt ein solides und beeindruckendes Spiel zu sein, aber es wird auch von einer Größenordnung unterstützt und unterstützt, die beängstigend ist. Die Version des Titels, die ich auf der Gamescom gespielt habe, fühlte sich komplex und raffiniert an und gibt mir großes Vertrauen, dass das Early-Access-Debüt ein großer Erfolg wird, aber sie hat mich auch über die Frage nachdenken lassen, warum das EA-Debüt überhaupt notwendig ist, vor allem, wenn man bedenkt, wie gut sich das Spiel in der Praxis anfühlte. Stoic erwähnte, dass dies einfach dazu dient, dass das Team die Spieler als Versuchskaninchen benutzen kann, wenn man so will, um die erstaunlichen Systeme, die sie bereits im Einsatz haben, einem echten Stresstest zu unterziehen und wirklich zu perfektionieren, damit uns das letztendliche 1.0-Debüt von den Füßen hauen wird. Nach der kurzen Demo des Spiels, die ich erlebt habe, habe ich absolut keinen Grund, daran zu zweifeln... Sie werden Towerborne nicht verpassen wollen.