Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 bestätigt und startet im Juli

Gerüchte, offensichtliche Hinweise und viele durchgesickerte Informationen haben dafür gesorgt, dass viele von euch wussten, dass Remakes von Tony Hawk's Pro Skater 3 und Tony Hawk's Pro Skater 4 kommen würden. Activision und die Entwickler von Iron Galaxy haben es jedoch geschafft, eine Sache bis zur offiziellen Enthüllung unter Verschluss zu halten.

Der Trailer unten bestätigt, dass Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 am 11. Juli auf PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S (auch auf Game Pass Ultimate und PC Game Pass) erscheinen wird. Es gibt jedoch ein paar Möglichkeiten, wie Sie es früher spielen können. Diejenigen unter euch, die eine beliebige Version des Spiels für irgendetwas außer der Switch vorbestellen, erhalten irgendwann im Juni Zugang zu einer Demo, während diejenigen, die die Digital Deluxe oder Collector's Edition vorbestellen, das Spiel am 8. Juli spielen können.

Ich vermute, dass das einige tun werden, denn der Trailer zeigt, dass beide Spiele von Grund auf neu aufgelegt wurden, genau wie das erste Remake. Die Skater, Parks und Tricks, die wir geliebt haben, werden besser aussehen, während einige, nicht alle der großartigen Songs aus den Spielen im Hintergrund laufen. Nur eine Handvoll Songs sind derzeit bestätigt, dass sie zurückkehren werden: "Ace of Spades" von Motörhead, "Amoeba" von Adolescents, "Mass Appeal" von Gang Starr, "96 Quite Bitter Beings" von CKY, "Not the Same" von Bodyjar und "Outta Here" von KRS-One. Nicht, dass Iron Galaxy sich damit zufrieden gegeben hätte, nur die klassischen Inhalte auf moderne Plattformen zu bringen.

Sie haben auch neue Parks hinzugefügt. Eines davon - Waterpark - ist im Trailer zu sehen. Sowohl der alte als auch der neue Park können mit den alten Skatern oder neuen Skatern wie Chloe Covell, Jamie Foy, Rayssa Leal, Yuto Horigome und Zion Wright genossen werden. Wir bekommen auch neue Musik, auch wenn man uns nichts davon erzählt.

Diejenigen unter euch, die ihre Fähigkeiten gegen andere Spieler testen möchten, können gegen jeden antreten, denn die Remakes werden einen plattformübergreifenden Online-Multiplayer für bis zu acht Skater bieten. Vielleicht hast du ja auch Lust, ihnen den krassesten Park zu zeigen? Dann ist es gut, dass auch ein neuer und verbesserter Create-A-Park-Modus dabei ist.

Wie klingt das bisher?