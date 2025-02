Das neue Tony Hawk-Spiel wird im März enthüllt

Activision ist selten subtil, wenn es darum geht, uns Hinweise auf bevorstehende Ankündigungen oder Spiele in Call of Duty zu geben, daher wurden die Neuigkeiten von heute Abend so gut wie bestätigt, als ein mysteriöses Zeichen auf der neuen Grind-Karte auftauchte. Trotzdem ist es schön, es offiziell zu machen.

Auf der offiziellen Tony Hawk's Pro Skater-Website hat ein Countdown begonnen, und ratet mal, an welchem Datum er endet. Ja, der 4. März. Das bedeutet, dass wir weniger als zwei Wochen davon entfernt sind, offizielle Details über die Remakes von Tony Hawk's Pro Skater 3 und Tony Hawk's Pro Skater 4 zu erhalten (vor allem, da Iron Galaxy am Ende der Seite erwähnt wird), nach denen die Fans seit Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 gebettelt haben.