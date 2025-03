Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 Erscheinungsdatum, Editionen und Vorbesteller-Vorteile durchgesickert

HQ

Vor ein paar Wochen berichteten wir über die Enthüllung von Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 im März, einer überarbeiteten Version der Skateboard-Klassiker mit dem ewigen Star des Sports, Tony Hawk. Iron Galaxy wurde anscheinend in den Details des Spiels und seiner Veröffentlichung geschlagen. Der bekannte und zuverlässige französische Tippgeber billbil-kun hat in mehreren Twitter/X-Posts gepostet, dass Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 am 11. Juli für PS5, Xbox Series und Nintendo Switch erscheint.

Es wird in drei Editionen erhältlich sein: Standard (49,99 $), Deluxe (69,99 $) und Collector's (129,99 $). Die Deluxe und Collector's Edition enthalten drei Tage Vorabzugang und einige kosmetische Gegenstände.

Natürlich ist noch nichts davon offiziell, aber in Anbetracht der nahezu makellosen Erfolgsbilanz des Leakers wagen wir es, die Informationen für wahr zu halten. Die Bestätigung wird mit Sicherheit in den nächsten Stunden, wenn nicht sogar Tagen kommen.