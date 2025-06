HQ

Die Tony Hawk-Spiele waren wirklich ein fester Bestandteil meiner frühen Karriere als Gamer. Meine Kumpels und ich spielten sie oft und nahmen alles auf, von der Musik, der Jackass-Kultur, dem Kleidungsstil und der Einstellung. Das waren noch Zeiten. Deshalb ist es mit einer Extraportion Nostalgie, wenn man Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 startet und die süßen Töne von CKY und Motörhead hört. Dann wurde mir klar, wie alt ich geworden bin, wenn es sich nicht mehr so offensichtlich und glatt anfühlt, in einem der beiden verfügbaren Tracks herumzuspielen. Es fühlt sich fremdartig an, obwohl es genau so funktioniert wie damals - damals.

Ich habe ein bisschen zu viel Skate gespielt, glaube ich. Ein Spiel, das versuchte, sich dem Skateboardsport auf eine realistischere Art und Weise zu nähern. Tony Hawk ist das genaue Gegenteil mit vollem Arcade-Spaß von der ersten Sekunde an. Du weißt, was ich meine, denke ich. Wenn nicht, meine ich, dass das langsamere Tempo der Skate -Spiele (die die einzigen Skateboard-Spiele sind, die ich in den letzten 15 Jahren gespielt habe) mich denken lässt, dass Skateboard-Spiele so funktionieren sollten. Ich habe vergessen, wie Tony Hawk funktioniert, und war schockiert über das hektische Tempo und die wahnsinnige Menge an Übung, die ich einbringen muss, um das Brett wieder reibungslos ins Rollen zu bringen.

Sobald es sich wieder beruhigt und ich nicht immer wieder abspringe, sondern tatsächlich ein paar anständige Ergebnisse zusammenbringe, erinnere ich mich, warum wir in diesen Spielen gelebt haben, als sie anfingen. Es ist reine, wenn auch arkadenartige Brillanz. Darkflips mit einem Wallride zusammenzustellen und auf eine Rail zu springen und fünfzehn Meter lang zu grinden, dann runterzuspringen und im Nose-Manual zu landen und das Ganze mit einem guten alten Kickflip abzurunden, bringt das Teenager-Biest in mir zum Vorschein. Ich muss mich zurückhalten, wenn ich mir ein Paar Etnies, einen Hoodie von DC Shoes Company und ein Skateboard bestelle, das am Ende an der Flurwand lehnt verstaubt. Ich bin zu alt, aber digital bin ich rückwärts gealtert, seit ich die Party gestartet habe, die Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 ist.

Ich freue mich zu sehen, dass Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 auch ziemlich aufgepoliert wurde. Es ist wirklich schön. Man kann sehen, dass es das gleiche Spiel ist, aber alles ist in frische, neue Kleider gekleidet - als wäre es ein brandneuer Titel, aber nicht. Abgesehen von der Nostalgie deutet nichts darauf hin, dass es sich im Wesentlichen um Spiele handelt, die an die Antike grenzen. Es gibt auch viele neue Inhalte mit neuen Tricks, jungen Talenten in Form von Profi-Skateboardern und (leider) neuer Musik. Nicht alle alten Favoriten sind aus den Original-Soundtracks enthalten, und das führt dazu, dass man die eine oder andere alte Träne vergießt, aber man kann schließlich nicht alles haben.

Die von Activision veröffentlichte Demo ist eher spärlich, aber sie macht definitiv Lust auf mehr. Es gibt zwei klassische Tracks, die wir gerne spielen - den Industrial-Track Foundry und College (der logischerweise in einer Schule spielt). Der alte Skater-Guru Tony Hawk und jüngeres Talent in Form der Brasilianerin Rayssa Leal sind die Skater, aus denen wir wählen müssen – es sei denn, man bestellt die Digital Deluxe Edition vor, denn dann kann man als Doom Slayer, der Protagonist aus den Doom Spielen, herumkicken.

Ich freue mich darauf, alles zu sehen, was sie sich ausgedacht haben, aber bisher ist es wirklich vielversprechend. Niemand war enttäuscht, als Tony Hawk und Co. zum ersten Mal neu aufgelegt wurden, und ehrlich gesagt denke ich, dass diese Version die gleiche Resonanz finden wird. Es gibt nichts, was auf etwas anderes hindeutet - nichts.

