Toni Kroos: "Hansi Flick hat Barcelona verändert"

Toni Kroos hat bei Real Madrid ein unbestreitbares Vermächtnis hinterlassen. Mit vier La Liga-Titeln, einer Copa del Rey und fünf "Orejonas", verschiedenen Supercups und Weltmeisterschaften mit den Merengues ist er einer der am meisten dekorierten Spieler , zusätzlich zu einer erfolgreichen Zeit bei Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft, wo er eine beneidenswerte Erfolgsbilanz vorweisen kann. Nach seiner Teilnahme an der EM 2024, bei der er gegen den Turniersieger Spanien ausschied, hat er sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen.

Im Podcast Einfach mal Luppen (via As) äußerte er sich zu einer Reihe aktueller Fußballthemen, darunter der Zustand der beiden großen LaLiga-Mannschaften, Real Madrid und Futbol Club Barcelona, sowie das Ergebnis des Clasico.

Er würdigte den guten Moment der Blaugrana-Mannschaft und den Wandel, den sie unter dem Willen von Hansi Flick durchgemacht haben. "Sie spielen weiter, als wäre nichts passiert. Du kannst keine Angst vor dem Verlieren sehen. Man konnte Madrids Zweifel auch beim 0:2 sehen, nach dieser Führung ist es überraschend, dass sie den Vorteil nicht genutzt haben. Er hob auch die Leichtigkeit der Katalanen hervor, mit der sie den Ball bewegen.

Er gab auch seine Einschätzung der Saison der Blancos und der Verluste in der Defensive ab. "Du hast fast deine gesamte Abwehr verloren und die Mannschaften pressen dich nach vorne, so dass es in diesem Jahr schwierig war, mitzuhalten." Er lobte auch die Saison von Neuzugang Kylian Mbappé. "Er hatte am Anfang Probleme, aber er hat gezeigt, dass er immer gefährlich war. Das Ausscheiden in der Champions League ist nicht seine Schuld. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht, und das sollte man ihm anrechnen.

Kroos lobt Pedri in den höchsten Tönen

Vor ein paar Wochen sprach Kroos im selben Podcast (via ESPN) über einen seiner aktuellen Lieblingsspieler, Pedro González "Pedri", und hob seine Rolle auf dem Spielfeld hervor. "Ein Spieler wie Pedri ist wichtiger als Lamine Yamal, Raphinha oder Lewandowski. Sie können Spiele lösen, aber Pedri ist auf seiner Position der Beste der Welt. Er schießt nicht nur Tore oder bereitet vor, er bietet Lösungen an." Er hatte viel Gutes über den spanischen Nationalspieler zu sagen. "In der Champions League ist er besser als jeder Gegner. In LaLiga ist der Unterschied extremer."