Tom Brady geht beim saudi-arabischen Flag-Football-Turnier nicht in den Ruhestand

Wenn man über einige der größten Sportler aller Zeiten spricht, dreht sich das Gespräch in der Regel um Muhammed Ali, Tiger Woods, Lionel Messi, Pelé, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, die "großen Drei" im Tennis, Michael Jordan, Usain Bolt, die Art von Stars, die mindestens eine Sportart über einen so langen Zeitraum dominiert haben, dass ihr Name ein Synonym für diesen Beruf ist. Tom Brady ist zweifellos auch Teil dieser Gleichung.

Der amerikanische Sportler und ehemalige NFL-Quarterback ist der erfolgreichste Football-Spieler aller Zeiten und hat in seinen 20+ Jahren in diesem Sport einen Rekord von sieben Super Bowls gewonnen (die meisten aller Teams oder Spieler!). Brady ging 2022 in den Ruhestand und viele fragen sich immer noch, ob er nach ein paar Jahren Pause das Zeug dazu hat, Quarterback zu spielen. Wir werden es bald mit Sicherheit wissen.

Brady wird an einem saudi-arabischen Flag-Football-Turnier teilnehmen, das am 21. März 2026 stattfinden wird, nachdem diese NFL-Saison abgeschlossen ist. Es wird im Kingdom Arena in Riad stattfinden und es werden auch verschiedene aktuelle NFL-Stars anwesend sein, die auch von aktuellen Trainern trainiert werden.

Laut Sky Sports wird erwähnt, dass bei der Veranstaltung Saquon Barkley, CeeDee Lamb, Christian McCaffrey, Maxx Crosby, Rob Gronkowski und andere spielen werden, während die teilnehmenden Teams von Pete Carroll, Sean Payton und Kyle Shanahan trainiert werden.

Der Zweck der Veranstaltung scheint es zu sein, das Interesse an Flag Football als Sport zu wecken, und das alles zum Teil im Vorfeld seiner Präsenz bei den Olympischen Spielen 2028, die in Los Angeles stattfinden werden.