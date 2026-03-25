Titan wurde für den Invincible VS Kader bestätigt

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Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, mit Invincible VS einsteigen zu können, denn das Tag-Battling-Kampfspiel erscheint am 30. April auf PC, PS5 und Xbox Series X/S. Fans werden bald einen Vorgeschmack auf das Geschehen bekommen, denn ein Beta-Wochenende ist für den 9. und 11. April versprochen, bei dem viele wichtige Charaktere nur auf Konsolen spielbar sein werden. Der Grund für die fehlende PC-Unterstützung der Beta war, dass der Entwickler Quarter Up vor Datamining schützen wollte, da er noch einige Tricks im Ärmel hat, darunter einen, der kürzlich geteilt wurde.

Es wurde bekannt gegeben, dass Titan als spielbarer Charakter zum Invincible VS -Kader stößt. Der Verbrecherboss mit steinharter Haut wird im Spiel einsetzbar sein und wird damit der 17. angekündigte Charakter für das Projekt.

Uns wurde ein Gameplay-Trailer für Titan präsentiert, den ihr unten sehen könnt, und der zeigt, wie seine verhärtete Haut reißt und abbricht, wenn er zu viel Schaden erleidet. Was dieses Video auch zu bestätigen scheint, ist, dass Titan nicht einer der spielbaren Charaktere in der kommenden Beta sein wird, sondern vielmehr für den kompletten Start in fünf Wochen aufgehoben wird.

Wirst du dich in Invincible VS als Titan anziehen?