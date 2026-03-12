The Invincible VS Open Beta wird nur auf PS5 und Xbox Series X /S verfügbar sein

HQ

Wenn du die aktuellen Nachrichten zu Invincible VS gesehen hast und wie es Anfang April, ab dem 9., eine Open Beta geben wird, in der du einen Großteil des Tag-Fighting-Spiels testen kannst, haben wir ein paar wichtige Neuigkeiten zu teilen, falls du vorhast, über den PC einzusteigen.

Die Open Beta ist nur auf PS5- und Xbox Series X/S-Geräten zugänglich. Es wird keine PC-Version davon geben, da der Entwickler Quarter Up erklärt hat, dass der PC ausgelassen wird, um sicherzustellen, dass das Spiel nicht vor dem Launch datamined wird, was bedeutet, dass alle letzten Geheimnisse (wahrscheinlich auch die anderen noch nicht angekündigten Launch-Kämpfer) nicht vorher preisgegeben werden.

"Um sich in dieser Entwicklungsphase vor Data Mining zu schützen, wird unsere kommende Open Beta ausschließlich auf die Konsole beschränkt sein."

PC-Fans werden, abgesehen davon, das Spiel auf Conventions oder Messen zu besuchen, einfach zufrieden bleiben müssen, Invincible VS zu spielen, wenn es am 30. April erscheint.