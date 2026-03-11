Allen, der Alien, tritt dem Invincible VS Roster bei, da die Open-Beta-Daten bestätigt sind

HQ

Wir sind weniger als zwei Monate vom nächsten Tag-Fighting-Spiel des Kalenderjahres entfernt, denn Invincible VS wird Ende April für PC und Konsolen erscheinen. Vor diesem Hintergrund teilen die Entwickler Quarter Up und Skybound Entertainment stetig mehr Informationen über das Spiel und seine Angebote, zuletzt auch, dass Dupli-Kate ein spielbarer Kampfspiel sein wird. Jetzt wissen wir von einer weiteren Ergänzung, die vielleicht etwas mächtiger ist.

Es wurde bestätigt, dass Allen der Außerirdische (der in der Zeichentrickserie von Seth Rogen gesprochen wird) als nächster spielbarer Charakter zum Invincible VS -Roster stoßen wird. Als Striker-ähnlicher Kämpfer wird uns berichtet, dass Allen "seine Beweglichkeit, übermenschliche Stärke und Enterfähigkeiten nutzt, um jeden, der sich ihm im Weg stellt, regelrecht zu verprügeln. Er hält die Gegner mit seiner unglaublichen Unopan-Stärke auf den Fersen und glänzt in Mix-up-Szenarien, in denen er Kämpfer ködern und sie mit seiner gepanzerten Haltung treffen kann. Allens hochoktaniger Spielstil kann schwierig zu meistern sein, aber das führt zu spektakulären, kreativen Kombos, die alle Herausforderer hinterlassen."

Die gute Nachricht ist, dass du bald Allen the Alien testen kannst, da eine offene Beta für Invincible VS bevorsteht und am 9. April startet. Wenn dies geschieht, werden bis zu 10 der insgesamt 18 spielbaren Startcharaktere angeboten, darunter Invincible (Mark Grayson), Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni Man, Robot, Monster Girl und Allen the Alien.

Was das feste Veröffentlichungsdatum für Invincible VS betrifft, soll das Spiel am 30. April auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen?