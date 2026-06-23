Timothée Chalamet übernimmt seine erste animierte Rolle in Illuminations Not Alone

Timmy Tim, etwa 30, aber er hat noch nicht in einem Animationsfilm mitgespielt. Das ändert sich im nächsten April, denn er wird sich Selena Gomez in Illuminations Film Not Alone anschließen, einem Film über Romantik, Außerirdische und eine lange Heimreise.

Not Alone zeigt Chalamet in der Rolle von Joe, "einem introvertierten Raketenmechaniker, der ein ruhiges Leben allein führt." Gomez spielt Fran, einen Wissenschaftler, der an einer pflanzenbetriebenen Rakete arbeitet. Das zieht die Aufmerksamkeit von drei Aliens auf sich: Dunk (gespielt von Rob Brydon), Shelly (gesprochen von Diane Morgan) und Shirm (gesprochen von Jamie Demetriou). Sie sind auf der Flucht vor Officer Zandro, gespielt von Brett Goldstein, einem meist unfähigen Gesetzesmann, der diese Aliens festnehmen will. Die Zusammenfassung lautet wie folgt:

"Als Joe und Fran zusammengebracht werden, um sich auf den ersten Start dieser revolutionären Rakete vorzubereiten, entstehen sofort Funken, aber keiner von beiden ist besonders geschickt in Romantik. Das Leben wird komplizierter, als drei Außerirdische – winzig, ungestüm und niedlich – Zuflucht in Joes Haus suchen. Dunk, Welly und Shirm sind auf der interplanetaren Flucht vor einem eifrigen, aber unfähigen Gesetzeshüter namens Zandro. Die Außerirdischen stellen fest, dass Frans Rakete ihnen einen Weg nach Hause in Sicherheit bieten könnte."

Allison Janney und Lamorne Morris vervollständigen ebenfalls die Nebendarsteller. Der Film wird von Eric Guillon, Claire Dodgson und Jonathan Del Val inszeniert, allesamt Illumination-Veteranen, die an den größten Franchises des Studios gearbeitet haben.

Not Alone feiert im April 2027 Premiere.