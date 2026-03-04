Tides of Tomorrow Vorschau: Ein Mehrspieler-/Einzelspieler-Spiel, wie du es noch nie gesehen hast

HQ

Du solltest die Wahrheit von Kindern und Betrunkenen hören – kennst du diesen Ausdruck? Damals zeigten Discovery Channel und Animal Planet tatsächlich Dokumentationen, keine Reality-TV, die das Gehirn verrotten konnten. Ich habe einmal ein Programm über die Steinzeit, die Bronzezeit und die Eisenzeit gesehen und war tief fasziniert. Nicht so sehr durch die Geschichte selbst, sondern durch die Vorstellung, dass Epochen durch das Material zur Herstellung von Werkzeugen definiert wurden.

Also wandte ich mich an meine Mutter und sagte, wenn es die Bronzezeit und die Eisenzeit sei, dann leben wir wohl im Plastischen Zeitalter. Brillant.

Das ergab in meinem kleinen Kopf vollkommen Sinn. Plastik war überall. In der Küche. In Spielzeug. In der Verpackung. In der Natur. Und das ist es immer noch. Tatsächlich so sehr, dass wir jetzt von Mikroplastik in Fischen, im Meer und in uns selbst sprechen. Es ist nicht gerade aufbauend, wenn man länger als einen Moment darüber nachdenkt.

Werbung:

Deshalb hat mich Tides of Tomorrow sofort berührt. Das Spiel nimmt das Plastikzeitalter und fragt, was passiert, wenn wir nicht aufhören. Was, wenn die Ozeane steigen? Was, wenn Plastik nicht einfach herumschwebt, sondern zum Fundament der Zivilisation wird? Was, wenn wir nicht nur mit dem Abfall leben, sondern darüber hinauskommen?

Das Ergebnis ist eine Welt, in der die Menschheit am Leben auf kleinen Inseln festhält, die aus Müll, Metall und den Überresten der Welt gebaut sind, die wir selbst zerstört haben. Alte Ölplattformen erheben sich wie Denkmäler für unser früheres Leben, und das Meer ist zu einem Plastikozean geworden, der zugleich schön und abstoßend ist. Das ist eine coole Prämisse, und sie funktioniert, weil sie sich nicht völlig unrealistisch anfühlt. Tides of Tomorrow wurde von DigixArt entwickelt und von THQ Nordic veröffentlicht, und ich konnte einen guten Teil davon spielen. DigixArt steht auch hinter Road 96, und man merkt deutlich, dass sie eine Vorliebe für narrative Experimente und wirklich wichtige Entscheidungen haben. Das Spiel beginnt damit, dass du von einer Figur namens Eyla aus dem Meer gefischt wirst, und du bist offenbar seit Jahrzehnten unter dem Meer. Es ist die Art von Eröffnung, bei der man die Prämisse akzeptieren muss, bevor man die Konsequenzen vollständig versteht. Die Welt hat sich verändert, und Plastik ist nicht nur Abfall, sondern etwas, das seinen Weg in den menschlichen Körper gefunden hat, sodass alle langsam sterben.

Der einzige Weg, dein Schicksal hinauszuzögern, ist, ständig eine Substanz namens Ozon einzuatmen, und wenn du sie nicht bekommst, verwandelst du dich allmählich in Plastik. Es hätte leicht eine etwas zu dicke Metapher sein können, aber weil sie im Spieluniversum ernst genommen wird, funktioniert sie tatsächlich, und ich habe mehrmals gedacht, dass es eine ziemlich direkte und mutige Art ist, die Klimadebatte physisch zu machen. Was das Gameplay betrifft, ist Tides of Tomorrow im Kern ein narratives Adventure-Spiel. Du sprichst mit Charakteren, sammelst Reste, die als Währung dienen, suchst ständig nach Ozon, um am Leben zu bleiben, und triffst Entscheidungen, die sowohl dein eigenes Überleben als auch die Menschen, denen du unterwegs begegnest, beeinflussen. Es ist nicht neu in seiner Struktur, aber solide und durchdacht wirkend.

Werbung:

Allerdings dreht sich alles um das Tidewalker-System, und hier beginnt das Spiel wirklich hervorzustechen. Wenn du startest, wählst du einen anderen Spieler aus, dem du folgst, und das kann ein zufälliger Spieler, ein Freund oder prinzipiell ein Streamer sein, was die Entwickler selbst fördern. Anfangs dachte ich, es klang auf dem Papier nach einer klugen Idee, aber je länger ich spielte, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass es tatsächlich das eigene Erlebnis verändert.

Dieser Spieler wird dein Vorläufer, und seine Entscheidungen sind bereits in deiner Welt eingeprägt. Wenn sie eine Figur ignoriert haben, spürt man das im Dialog. Wenn sie geholfen haben, kann das andere Möglichkeiten eröffnen. Und man beginnt unweigerlich zu fragen, wer die Person, der man folgt, wirklich ist. Sind sie zynisch? Sind sie empathisch? Sind sie einfach neugierig und probieren Dinge aus? Es ist ein seltsames Gefühl, eine Art Beziehung zu einem Spieler zu haben, den man nie getroffen hat, der aber dennoch die eigene Welt beeinflusst.

Es gibt auch Momente, in denen man durch kleine Risse in der Realität Spuren der Zukunft des Vorläufers sehen kann, wie ein Passwort oder eine Lösung, die man selbst noch nicht herausgefunden hat. Es könnte sich wie eine Abkürzung anfühlen, aber da es Teil der Grundidee des Spiels ist, dass wir uns gegenseitig in den Gezeiten bewegen, wird es eher Teil der Logik des Universums als ein Trick.

Wenn man auf das Plastikmeer hinaussegelt, wird es noch klarer. Die Spuren von vier weiteren Spielern erscheinen in der Gegend, und wenn du eine ihrer Routen findest, kannst du ihr zu einer neuen Insel, einem Schatz oder einem Konflikt folgen. Das erzeugt eine Kettenreaktion, bei der man indirekt in die Geschichten anderer verstrickt ist, ohne direkt zusammenzuspielen. Es ist ziemlich faszinierend, darüber nachzudenken, und ich mag die Idee tatsächlich, auch wenn sie auch etwas leicht Beunruhigendes hat.

Es gibt auch Schiffsschlachten, Konfrontationen und viel Erkundung, und die Welt wirkt bedrohlich, aber gleichzeitig lebendig. Mitten im ganzen Plastik und Verfall gibt es immer noch Menschen, die versuchen, das Richtige zu tun, und das ist vielleicht das, was mir am meisten an Tides of Tomorrow gefällt. Dass es nicht nur um Untergang geht, sondern auch um Beziehungen und Verantwortung.

Ich bin normalerweise nicht der Typ, der große Worte über Spiele sagt, die neue Maßstäbe setzen, und ich kann es nicht ertragen, wie Ausdrücke wie "souls-like" für alles verwendet werden. Aber Tides of Tomorrow hat eine Originalität, die sich tatsächlich echt anfühlt und nicht nur wie ein Marketing-Schlagwort ist.

Das Spiel wird am 22. April erscheinen, und ich bin wirklich gespannt, wie weit DigixArt mit ihrer Idee in der Vollversion gehen will. Hier gibt es etwas, das sich anders anfühlt, und wenn es gelingt, könnte es mehr als nur ein weiteres narratives Abenteuer werden.

Ich drücke die Daumen. Und ja. Ich werde danach meinen Müll sortieren. Nur zur Sicherheit.