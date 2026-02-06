ThunderX3 Solo 360

Obwohl sich der Markt für Gaming-Stühle verändert hat, ist eines der Hauptprobleme seit Langem, dass Stühle weniger wie ein ergonomisches Büro-Essentials aussehen und mehr wie etwas, das in eine übelriechende Teenagerhöhle gehört, die seit Jahren weder Sonnenlicht noch frische Luft gesehen hat. Und zumindest kostet dieses nicht so viel wie ein High-End-Mainboard...

Hinter ThunderX3 steht Aerocool. Ja, dieser Aerocool, der Flüssigkeitskühler für PC-Gehäuse herstellt und seit vielen Jahren eine etablierte Marke ist. Allerdings gibt es die Solo 360 in vier Varianten, darunter Modern und Loft Air, wobei wir Racer und Mesh erhalten haben. Die Farboptionen hängen von deinem Stil ab, und der Name 360 liegt an der Armlehne, die sich um 360 Grad drehen lässt. Auch wenn es vielleicht albern klingt, ist es für Büroarbeit ziemlich attraktiv, sie um 90 Grad zu drehen, obwohl ich statt 180 Grad die Armlehne ganz absenke. Die Räder sind hart und etwas laut und könnten wie immer einen Schutz für den Boden gebrauchen, aber das kostet nichts und erspart Ihnen beschädigte Holzböden sowie einen beschädigten Teppich.

Eine weitere Sache ist die große Tasche auf der Rückseite. Es sieht so aus, als wäre es für einen Laptop gedacht, aber ich habe es für Ladegeräte und Ähnliches verwendet. Allerdings schätze ich es wirklich, dass jemand daran gedacht hat, einem Stuhl etwas mehr Funktionalität hinzuzufügen, und dass er sich für Stauraum entschieden hat, denn nur sehr wenige Menschen auf der Welt lehnen Stauraum aus.

Der große Verkaufsvorteil ist die synchrone Neigung, was eine schicke Beschreibung dafür ist, dass sich der gesamte Stuhl beim Rückwärtskippen mit einem dehnt. Auch hier scheint es keine Rolle zu spielen, aber es macht die Nutzung angenehmer und ist etwas, das den meisten anderen Stühlen fehlt, was schade ist, denn es ist ein wirklich schönes Feature.

Werbung:

Die Montage ist akzeptabel und nicht so kompliziert, benötigt aber etwas Platz. Das Paket wiegt etwas über 20 kg, also leicht nach Gaming-Stuhlmaßstab, aber mit demselben Stahlrahmen wie die meisten anderen gebaut. Mit einer verstellbaren Kopfstütze ist sie cool, obwohl ich sie ehrlich gesagt nicht benutzen musste. Das ergonomische Lendenlendendesign ist bei den meisten teuren Stühlen Standard, aber es ist schön, es auch in einem günstigeren Produkt zu sehen, auch wenn es nicht verstellbar ist. Ich muss auch Anerkennung für die gute Verpackung und klar gekennzeichnete Standard-M8-Schrauben geben, die einen einfachen Austausch ermöglichen. Ich empfehle aber, einen hochwertigen Schraubendreher zu besorgen, da er den Prozess beschleunigt. Er kann in 20 Minuten zusammengebaut werden, vielleicht 15, wenn man ein eingefleischter IKEA-Profi ist, aber er lässt sich wie fast jeder andere Gaming-Stuhl zusammenbauen.

Der Schaum auf der Rückseite braucht ebenfalls positive Kritik. Er lässt sich nicht so leicht und dauerhaft komprimieren wie die meisten preisgünstigen Stühle, und damit meine ich, dass der Stuhl bei mir lokal etwa 200 Euro kostet. Das gilt jedoch nur für den Rücken, da der eigentliche Sitz, vielleicht wegen meiner Körpermasse, optimiert werden könnte, da er sich etwas schneller und mehr zusammenpresst, als mir lieb ist. Trotzdem kann ich den Rahmen nicht spüren, wie ich es mit anderen Budgetstühlen versucht habe. Ich weiß, dass ich keineswegs leicht bin, aber ich bin noch sehr weit von der maximalen Last von 125 kg entfernt, was auch bedeutet, dass es nicht für jeden geeignet ist. Mindestens der hydraulische Gaslift ist für 150 kg ausgelegt.

Es ist mit Abstand einer der besseren, günstigen Stühle auf dem Markt. Die Liegefunktion und die Rückenstütze sind besonders positive Erfahrungen, aber es gibt noch ein paar kleinere Probleme, die ich lösen möchte. Angesichts des Preises ist das jedoch kaum realistisch, und das ist das Beste, was es zu diesem Preis gibt.

Werbung: