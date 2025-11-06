Thunder beenden ungeschlagene Serie in der NBA, Doncics Lakers besiegen Wembys Spurs knapp

HQ

In der NBA gibt es keine ungeschlagenen Teams mehr, da der Titelverteidiger Oklahoma City Thunder am Mittwochabend nach einem 22-Punkte-Rückstand mit 121:119 gegen die Portland Trail Blazers unterlag. Die Thunder haben auf Shai Gilgeous-Alexander, MVP der letzten Saison, gesetzt, und er hat nun in 81 aufeinanderfolgenden Spielen über 20 Punkte erzielt, was derzeit die drittlängste High-Scorer-Serie in der NBA-Geschichte ist.

Trotz der Niederlage erzielte er 35 Punkte, und Oklahoma steht an der Spitze der Western Conference (acht Siege, eine Niederlage), während die Los Angeles Lakers mit einer Siegesserie von fünf Spielen (7:2) auf dem zweiten Platz stehen. Der letzte Sieg des Teams von LeBron James (der immer noch verletzt ist) gelang gegen einen weiteren Fanliebling, Victor Wembanyamas San Antonio Spurs, und endete mit 118:116, wobei Luka Doncic 35 Punkte erzielte.

Ein weiteres Highlight des Abends war der 122:112-Sieg der Denver Nuggers gegen Miami Heat, bei dem Nikola Jokic ein Triple-Double erzielte und sich den vierten Platz in der Western Conference sicherte.

