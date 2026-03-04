Harry Maguire wurde 2020 wegen einer Festnahme zu einer Bewährungsstrafe von 15 Monaten in Griechenland verurteilt

HQ

Der 32-jährige Manchester-United-Spieler Harry Maguire wurde wegen seiner Auseinandersetzung auf der griechischen Insel Mykonos im Jahr 2020 zu einer neuen Strafe verurteilt, als er, sein Bruder und ein Freund nach einer Schlägerei vor einer Bar festgenommen wurden und er behauptete, seine Schwester sei mit einer "Vergewaltigungsdroge" injiziert worden; Maguire wurde von einem griechischen Gericht wegen schwerer Körperverletzung, Widerstand gegen die Festnahme und versuchter Bestechung verurteilt. Maguire wurde zu 21 Monaten und 10 Tagen Haft verurteilt, eine Bewährungsstrafe, was bedeutet, dass er eine Gefängnisstrafe vermeiden würde, wenn er keine andere Straftat begeht.

Dieses Gerichtsurteil wurde jedoch von Maguires Anwälten angefochten, das Urteil aufgehoben, und ein neues Urteil dauerte fünfeinhalb Jahre, bis es gelangte. Er wurde nun von einem griechischen Gericht zu einer 15-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt, ein Urteil, das sein Anwaltsteam wahrscheinlich erneut anlegen wird, um seinen Namen vollständig von jeglichem Fehlverhalten zu entlasten, da sie mehrfach abgelehnt haben, den Fall außergerichtlich zu regeln.

Der englische Spieler musste nicht vor dem Gericht erscheinen und wurde zum Premier-League-Spiel gegen Newcastle am Mittwoch gerufen.