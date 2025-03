Thomas Tuchel debütiert in England mit Siegen und Toren, aber englische Experten sind nicht überzeugt

HQ

Die Ära von Thomas Tuchel als Englands Trainer begann mit zwei Siegen und fünf Toren, allerdings gegen viel, viel schlimmere Rivalen: Albanien und Lettland (Platz 65 und 140 der Weltrangliste; England ist Vierter). Und bisher sind die Experten in England nicht allzu hoch über die Nationalmannschaft und glauben, dass es noch viel zu tun gibt, wenn sie nächstes Jahr wirklich die Weltmeisterschaft gewinnen wollen.

"Bisher gab es wenig, was Tuchels Team von der vorherigen unterscheidet. Über weite Strecken war das eine todlangweilige Leistung der Engländer", sagte Phil McNulty für BBC Sport und sagte, dass vor dem Schlusspfiff Tausende von Plätzen im Wembley-Stadion leer waren.

Er beschreibt die Siege als zufriedenstellend, aber angesichts des Niveaus der Rivalen zu erwarten und muss nun den "X-Faktor" finden, etwas, das er bei der aktuellen Mannschaft, die von Gareth Southgate geerbt hat, noch nicht gesehen hat.

Die beiden Spiele blieben beide ohne Gegentor, Harry Kane traf in beiden, bereits 71 Tore in 105 Länderspielen, und das Tor mit den Three Lions von Reece James, der bei Chelsea nicht viele Minuten gespielt hat, aber Tuchel überzeugt hat, und so der ehemalige englische Torhüter David James, der der BBC sagte, dass sein Tor einer der besten Freistöße war, die er seit langem gesehen hat, hatte aber auch Vorbehalte an der Leistung der Mannschaft: "Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass es einen Plan von England gab, der nicht ganz aufging, auch wenn er sehr diszipliniert war."

John Murray, Korrespondent von BBC Radio 5, sagt schließlich, dass es die Weltmeisterschaft sein wird, bei der Tuchel letztendlich beurteilt wird, obwohl es im September, Oktober und November spannendere Spiele geben wird, darunter Serbien, das auf Platz 32 der Weltrangliste steht.