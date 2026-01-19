Thomas Frank steht unter Druck, wird aber voraussichtlich auch im nächsten Spiel Tottenham Hotspur übernehmen

HQ

Ange Postecoglou beendete seine Zeit bei Tottenham Hotspur mit einem europäischen Pokal. Obwohl dies als riesige Erfolgsgeschichte betrachtet werden muss, wenn man die langeSpurs Durststrecke von Trophäen bedenkt, war Postecoglous Zeit beim Verein aufgrund einer langen Serie schlechter Ergebnisse in nationalen Wettbewerben bereits vorbei. Da im Sommer eine Trainerstelle frei wurde, holte Spurs den ehemaligen Brentford -Trainer Thomas Frank, um zu übernehmen und hoffentlich den Verein auf heimischem Boden wieder in Form zu bringen. Aber das ist überhaupt nicht passiert und Spurs sind in dieser Saison genauso schlecht wie letzte...

Da wir mitten im Januar sind und die Ergebnisse eher schlimmer werden, mit einer miserablen Niederlage gegen West Ham, die zuletzt nicht geholfen hat, gibt es viele Gespräche und Spekulationen über die Zukunft des dänischen Trainers bei Spurs, wobei die Top-Manager des Vereins am 18. Januar in die Trainingsstätte kommen, um Franks Rolle im Verein zu besprechen. Am Wochenende wurde keine Entscheidung getroffen, denn neue Berichte von Sky Sports besagen, dass Frank am 20. Januar das in London ansässige Team leiten wird, wenn Borussia Dortmund nach Spurs Stadium für ein Champions League Spiel reist.

Der Bericht fügt hinzu, dass es keinen langfristigen Plan für die Trainerpflichten bei Spurs gibt, aber nach lauten Buhrufen der Fans nach dem Spiel am Samstag wird erwartet, dass eine Niederlage gegen Dortmund morgen das Ende von Franks Zeit bei Spurs markieren könnte.