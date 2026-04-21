There Are No Ghosts at the Grand s Kampagne dauert etwa 8 bis 10 Stunden

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Jedes Mal, wenn wir die Gelegenheit haben, mehr von Entwickler Friday Sundae's There Are No Ghosts at the Grand zu sehen, gelingt es dem Spiel, noch beeindruckender und ambitionierter zu wirken. Zu diesem Zweck hatten wir im Rahmen des kürzlichen Auftritts des Studios beim New Game Plus Event des London Games Fest die Gelegenheit, den Titel noch einmal zu sehen und mit dem Kreativdirektor Anil Glendinning zu sprechen, um mehr darüber zu erfahren, was uns erwartet.

Da There Are No Ghosts at the Grand ein Einzelspieler-Abenteuer über die Renovierung eines baufälligen Hotels an der englischen Küste ist und dabei mit lästigen übernatürlichen Kräften zu tun hat, fragen Sie sich vielleicht, wie lange Sie für die Reise einplanen sollten? Falls ja, erkundigten wir uns danach bei Glendinning.

"Wir erwarten, dass das Spiel, die Hauptkampagne, etwa 8 bis 10 Stunden dauert und dann ein paar zusätzliche Stunden für alle Nebenaktivitäten und Nebenquests, die ihr habt.

"Aber du hast absolut recht. Aus erzählerischer Sicht hat das Spiel 30 Tage und ziemlich früh merkt man, dass die Uhr tickt. Aber die Zeit vergeht erst, wenn der Spieler selbst entscheidet. Wenn Sie also stundenlang renovieren, dekorieren und das Hotel so schön und malerisch gestalten möchten, wie Sie möchten. Das ist großartig, das kannst du machen. Aber erst wenn du dich entscheidest, auf Nacht zu wechseln und zum nächsten Tag zu wechseln, schreitet die Handlung voran. So kannst du die Spannung einer tickenden Zeiterfassung innerhalb der Geschichte ausbalancieren. Erlauben Sie den Spielern auch, sich Zeit zu nehmen, um es zu erkunden. Deshalb ist es irgendwie ein gemütliches, düsteres Spiel."

Im Grunde ist There Are No Ghosts at the Grand ein Spiel, das man daraus machen kann, was man möchte. Entdecker und diejenigen, die von der Renovierungssuite gelockt werden, können die Reise erheblich verlängern, während diejenigen, die ein schlankeres, erzählerisches Abenteuer mit Fokus auf die Überwindung der übernatürlichen Bedrohungen suchen, ein Erlebnis erwarten können, das kompakter und leichter zu konsumieren ist.

Wann There Are No Ghosts at the Grand debütieren wird, so wird erwartet, dass das Projekt später in diesem Jahr auf PC und Xbox Series X/S erscheint, und wir werden das Projekt relativ bald im Rahmen der bestätigten ID@Xbox-Präsentation am 23. April erneut betrachten. Das vollständige Interview mit Glendinning finden Sie unten.