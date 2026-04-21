Microsoft veranstaltet eine neue ID@Xbox-Präsentation und verspricht eine Überraschung

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Das Tempo neuer Streams und digitaler Events war seit dem neuen Jahr unglaublich intensiv, und diese Woche wird keine Ausnahme sein. Microsoft hat angekündigt, dass es Zeit für eine weitere Runde des ID@Xbox Showcase ist, einer Veranstaltung für Indie-Entwickler.

Diese Präsentationen heben oft sehr interessante Spiele hervor, wobei viele Titel zu Bestseller-Hits wurden (während des letzten, vor sechs Monaten, sahen wir Mouse: P.I. For Hire, Invincible VS und Vampire Survivors, um nur einige zu nennen). Schon im Voraus sieht diese Veranstaltung vielversprechend aus, und uns wird ein genauerer Blick zu:



Aphelion



Mistfall Hunter



Solo-Leveln: Arise Overdrive



Im Grand gibt es keine Geister



Wir haben auch gelesen, dass es eine "Überraschung" geben wird, aber wir können nur spekulieren, was das sein könnte. Das ID@Xbox Showcase beginnt am 23. April um 17 Uhr GMT / 18 Uhr CEST über Plattformen wie Twitch und YouTube, und natürlich berichten wir, was gezeigt wird.