The Witcher Staffel 4 - Episoden 1 & 2 Rückblick: Wenn Liam Hemsworth die einzige Veränderung ist...

The Witcher: Staffel 4 wurde gerade vollständig auf einem Netflix-Konto in Ihrer Nähe veröffentlicht. Sie können sich die acht Episoden jetzt ansehen, und das ist es, was wir tun, um Ihnen einen vollständigen Staffelrückblick zu bieten. Aber in den letzten Tagen habe ich mir die ersten beiden Folgen angesehen, um einen Eindruck davon zu bekommen, worum es in dieser Staffel geht, und um zu sehen, ob sie versucht, einige der vielen Probleme zu lösen, die es zuvor gab.

Es gibt etwas an dieser Serie, das mich dazu gebracht hat und mich trotz des unglaublichen Qualitätsverlusts mit jeder Staffel weiter anschauen wird. Es geht nicht mehr um "aber es hat so viel Potenzial", so spät in der Geschichte. Es geht auch nicht um den inzwischen verstorbenen Henry Cavill, so sehr wir ihn kennen und lieben (Gamereactor war übrigens eines der allerersten Kanäle, mit denen er seinen Wunsch teilte, mehr vom Ton und Handlungsbogen der Bücher zu verfolgen). Nach einer ordentlichen, aber unnötig verworrenen Staffel 1, einer verwässerten Staffel 2 und einer unüberwindbaren Staffel 3 sind wir wieder da und hoffen zumindest auf ein paar Korrekturen.

Jeder muss nach links über die Schulter schauen. // Netflix

Aber davon werdet ihr in den Episoden 1 und 2 wenig finden. Episode 1 folgt der gleichen Sammelsurrie wie viele der vorherigen Episoden: rasant, mit wenig Hintergrund für die bekannten Charaktere oder Einführung für die neuen, zu viele alberne Momente, überraschend diskretes visuelles Flair und null politisches Charisma. Du erinnerst dich vielleicht vage daran, was am Ende von Staffel 3 mit Geralt, Ciri und Yennefer passiert ist und warum sie (wieder einmal) eine Reise unternehmen müssen, um wieder vereint zu werden; Diesmal hauptsächlich gegen den Magier Vilgefortz von Roggeveen und König Emhyr var Emreis.

Um Liam Hemsworth als neuen White Wolf vorzustellen, nimmt die erste Episode eine Seite aus dem guten alten Drehbuch von "Das ist ein Erzähler, der eine etwas andere Geschichte erzählt". Es sieht etwas unbeholfen aus, aber überraschenderweise funktioniert Hemsworth in der Rolle bisher ganz gut. In Episode 1 gibt es wenig Tiefe in seinen Gefühlen und seinem Schauspiel, in Episode 2 ein bisschen mehr, aber wenn man The Witcher bereits als beiläufige Uhr betrachtet, sollte man kein großes Problem mit ihm haben. Außerdem könnte er tatsächlich etwas Neues auf den Tisch bringen, und das ist einer der Aufhänger, die diese Saison haben könnte, wenn er gut gespielt wird. Außerdem klingt seine Stimme der von Cavill unglaublich ähnlich, was, gezwungen oder nicht, urkomisch hilft.

Er schlägt sich auch im Kampf mit Menschen und im Kampf mit Monstern ganz gut. Die Serie versucht jedoch zu sehr zu zeigen, dass unser weißer Wolf sehr verwundet und sehr wütend ist, indem sie das Blut auf dem Bildschirm auf elf erhöht. Ich habe kein Problem mit Splatter, solange es Sinn macht, aber hier sieht es aus wie ein kindischer Versuch, ernsthafter und erwachsener zu wirken. Meiner Meinung nach ist es am Ende lächerlich, wenn es keine Vorbereitung auf diese ekligen Momente gibt. Mit anderen Worten, trotz der netten Choreografie (zumindest meistens) muss jemand den Showrunnern sagen, dass mehr Blut nicht unbedingt bessere Actionsequenzen bedeutet.

Alle außer Morpheus auf einem Pferd. // Netflix

Mit den schnellen und schlechten Einführungen, die in Episode 1 etabliert wurden, folgt Episode 2 eher einer klassischen Struktur in Bezug auf Tempo und Handlungsstränge und funktioniert daher einfach besser als ein durchschnittliches Stück Unterhaltung. Es hat mich jedoch überhaupt nicht dazu gebracht, mich für den "Diebe"-Arc zu interessieren, diese Gruppe von "Ratten", der sich Ciri anschließt, um zu überleben. Ich mochte weder die Charaktere noch ihre klischeehaften Lebensläufe (einschließlich des unvermeidlichen Fisstech-Junkies). So sehr Freya Allans Rolle die Serie seit Staffel 2 am Leben erhalten hat, kann ich nicht anders, als zu denken, dass es mit ihr seit ihrem langweiligen Umweg in der Wüste nur bergab gegangen ist.

Währenddessen versucht eine ebenso geschwächte Yennefer von Anya Chalotra in zu schlichten, Cameo-artigen Sequenzen alte Freunde/rivalisierende Magier davon zu überzeugen, sich ihrer neuen Wiedervereinigung anzuschließen (es gibt eine Magierbegegnung im Wald, die aussieht wie eine japanische Videospiel-Zwischensequenz), und Cahir kommt und geht, ein Missbrauch eines so interessanten Charakters, dass sie noch Zeit haben, es zu beheben. An anderer Stelle denke ich, dass Milva von The Witcher Party ihre Momente haben könnte, Jaskier könnte wieder in Form kommen und Laurence Fishburnes Emiel Regis bringt die dringend benötigte Pause in all das Chaos (Wortspiel beabsichtigt), denn man kann nicht genug Morpheus-Geschmack darin bekommen.

The Witcher ist nicht (und wird es auch nie sein) eine der größten Fantasy-Serien aller Zeiten; Das ist etwas, das wir alle inzwischen akzeptiert haben. Wird diese Staffel dumme Zeitsprünge vermeiden, eine Charakterentwicklung schaffen, die vielen Lücken füllen und die magische Geschichte gut nutzen? Ich weiß es nicht. Wenn Sie jedoch wie ich ein Trottel für das Franchise und sogar für diese Serie sind, der immer nur schaut, um zu sehen, wohin er sich als nächstes wagt, obwohl er mehrmals den Tiefpunkt erreicht hat, dann machen Sie weiter. Auch wenn auf unserer Reise nur noch ein paar Spuren von vergänglicher Freude übrig bleiben, auch wenn Hemsworth auf den ersten Blick wie ein falscher White Wolf aussehen mag, schauen wir mal, wo das endet und ob es Sinn macht, es zu erneuern.

