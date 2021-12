Henry Cavill spricht mit uns über seine Lieblingsfolgen aus der bevorstehenden, zweiten Staffel von The Witcher

HQ

Die zweite Staffel von The Witcher startet morgen auf Netflix und da wir kürzlich ein paar Worte mit dem Hauptdarsteller Henry Cavill wechseln durften, wollten wir natürlich auch über die Serie sprechen. Vom Schauspieler, der den Hexer Geralt von Riva spielt, wollten wir erfahren, welche Momente dem Mann aus Großbritannien aus allen acht Episoden besonders im Gedächtnis geblieben sind.

Mit den Worten "Es ist schwierig, eine bestimmte Episode als Favorit auszuwählen", weicht Cavill unserer Frage aus. "Ich würde sagen, dass wir in jeder der Episoden, an denen ich mit Kim (Bodnia, Vesemir) zusammengearbeitet habe, sehr, sehr hart gearbeitet und [dadurch] etwas eingebracht haben, das nicht unbedingt auf der Seite [des Drehbuchs] stand - [zum Beispiel] die emotionale Verbindung der Charaktere aus den Romanen [von Andrzej Sapkowskis]. Das wollten wir unbedingt einbringen, um sicherzustellen, dass die Charaktere dreidimensional bleiben."

Die Komplimente zur Performance des restlichen Teams enden hier noch nicht. Wir haben mit dem Schauspieler darüber gesprochen, wie sich die Tonalität und die Ausmaße der zweiten Staffel im Vergleich zur ersten Staffel verhalten haben.

"Also sicherlich... die Produktionswerte sind gestiegen und, wie bereits gesagt, die [Kamera] hat das alles wirklich fantastisch beleuchtet", fügt Cavill hinzu. "Und auch das Produktions-Design - Andrew Laws - ist fantastisch gewesen. Er hat sich wirklich gesteigert."

Da Geralt und Ciri gleich zu Beginn der Saison nach Kaer Morhen aufbrechen, sieht es so aus, als würde der älteste Hexer Vesemir diesmal viel mehr Bildschirmzeit bekommen, was gut zum Animationsfilm "The Nightmare of the Wolf" passt. Wenn ihr mehr Informationen zur The Witcher Staffel 2 nachlesen wollt, dann können wir euch bereits einen kleinen Ausblick anbieten.