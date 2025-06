The Sandman, die mit einer besonderen Bonusepisode endet

HQ

Nach der Kontroverse und den Vorwürfen rund um den Autor Neil Gaiman ist es keine große Überraschung, dass Netflix beschlossen hat, den Vorhang für seine The Sandman -Adaption zu schließen. Im Juli dieses Jahres wird die Serie als Teil ihrer zweiten und letzten Staffel enden, und da diese Zeit näher rückt, kennen wir nun die Episodentitel und auch die Tatsache, dass es am Ende noch eine letzte Bonusepisode geben wird.

Der erste Band der Episoden erscheint am 3. Juli und präsentiert sechs Episoden, die bekannt sind als:



Saison der Nebel



Der Herrscher der Hölle



Mehr Teufel, als die riesige Hölle fassen kann



Kurzes Leben



Das Lied des Orpheus



Blut der Familie



Am 24. Juli folgt der zweite Band, der aus fünf Episoden besteht, die wie folgt gelten:



Zeit und Nacht



Brennstoff für das Feuer



Die Gütigen



Lang lebe der König



Eine Geschichte von anmutigen Enden



Um das Ganze wirklich in einer netten kleinen Schleife abzuschließen, können wir die "Bonus"- Episode am 31. Juli erwarten, die als Death: The High Cost of Living bekannt ist.

Für alle, die sich fragen, wie schnell Netflix The Sandman abschließt, ist die erste Episode von Staffel 2, Season of Mists, der Titel des erst vierten Bandes der 11-bändigen Graphic-Novel-Serie (ohne das zusätzliche Spin-off und Prequel). Während der Streamer 11 Episoden brauchte, um die Ereignisse in drei Bänden abzudecken, beabsichtigt er nun, den Rest der sieben Bände in nur 12 Episoden durchzuarbeiten.

Den neuesten Trailer zu The Sandman könnt ihr euch auch unten ansehen.