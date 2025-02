The Sandman endet mit der zweiten Staffel

HQ

Angesichts der jüngsten Anschuldigungen gegen den Autor Neil Gaiman, die sich im Laufe der Monate scheinbar verschlimmert haben, ist es nicht ganz überraschend, dass einige verschiedene Unternehmen und Parteien versuchen, sich von dem Autor von Good Omens, The Sandman, American Gods und verschiedenen anderen Werken der Belletristik zu distanzieren.

Wir haben gesehen, dass Amazon Prime Video Ähnliches getan haben, indem sie den Plan für die dritte und letzte Staffel von Good Omens ' geändert haben, die jetzt nicht wirklich eine Staffel sein wird, sondern nur eine einzige lange Episode, von der wir noch nicht wissen, wann sie debütieren wird. Jetzt scheint auch Netflix diesem Beispiel zu folgen.

Denn es wurde bestätigt, dass die Realverfilmung von The Sandman mit der zweiten Staffel zu Ende geht. Dies wurde von Showrunner Allan Heinberg in einem Statement bestätigt, in dem es heißt:

"Die SerieThe Sandman hat sich schon immer ausschließlich auf die Geschichte von Dream konzentriert, und als wir uns 2022 das restliche Dream-Material aus den Comics ansahen, wussten wir, dass wir nur noch genug Story für eine weitere Staffel hatten. Wir sind Netflix sehr dankbar dafür, dass sie das Team wieder zusammengebracht und uns die Zeit und die Ressourcen gegeben haben, um eine originalgetreue Adaption zu machen, von der wir hoffen, dass sie sowohl die treuen Leser der Comics als auch die Fans unserer Serie überraschen und erfreuen wird."

Während Heinberg den Anschein erweckt, dass dies schon immer der Plan war, ist es erwähnenswert, dass die Graphic-Novel-Serie etwa 11 Bände umfasst und die erste Staffel im Grunde nur die Geschichte der ersten beiden Bände abdeckte. Obwohl es in jedem Buch eine Handvoll Bände und Abschnitte gibt, die anderen Charakteren als Dream folgen, gibt es immer noch viel zusätzliche Geschichte zu entpacken, so dass wir uns fragen, ob hinter dieser Wahl mehr steckt, als die Aussage vermuten lässt...

Netflix bestätigt, dass die zweite Staffel von The Sandman noch in diesem Jahr erscheinen wird, aber wann genau, bleibt noch unklar.