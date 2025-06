The Outer Worlds 2 startet Ende Oktober

HQ

Wenn Sie eine Wette auf eine Sache platzieren müssten, die wir am Ende des Xbox Games Showcase dieses Jahres wissen würden, würde ein festes Datum, wann The Outer Worlds 2 veröffentlicht wird, ganz oben auf der Liste vieler Leute stehen. Warum? Wegen der speziellen Direct, die der Hauptshow folgt.

Allerdings hat Obsidian gerade enthüllt, dass der RPG-Nachfolger am 29. Oktober 2025 erscheinen wird und dass das Spiel wie Doom: The Dark Ages kürzlich nicht nur auf PC und Xbox Series X/S Konsolen, sondern auch auf PS5 debütieren wird.

Mit der Veröffentlichung am ersten Tag am Game Pass erhalten wir in etwas mehr als einer Stunde viele zusätzliche Informationen zum kommenden Titel.