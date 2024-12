The Outer Worlds 2 bringt Ihnen doppelt so viel von dem, was das Original im Jahr 2025 großartig gemacht hat

HQ

Mit der Kritik, die sie in dem Trailer veröffentlicht haben, den sie gerade bei den Game Awards veröffentlicht haben, sind uns zwei Dinge über Obsidian Entertaiment klar. Sie lieben es, Fortsetzungen zu machen, und sie lieben es, doppelt so viel von allem hinzuzufügen, was das erste Spiel großartig gemacht hat.

Doppelt so viele Orte zu besuchen, doppelt so viele Waffen, doppelt so viel Action. Und verbesserte Grafik. Und doppelt so groß.

Das ist viel versprochen, aber The Outer Worlds war schon zu seiner Zeit ein Sci-Fi-Juwel, und The Outer Worlds 2 wird versuchen, die Messlatte für die Serie höher zu legen. Hoffen wir, dass es nicht zu lange dauert, bis ein Veröffentlichungsdatum im Jahr 2025 festgelegt ist, denn der Kalender füllt sich schnell mit großen Namen, bei denen man nicht bleiben möchte.