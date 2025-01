The Monkey, um diesen Februar Blut, Gedärme und Blut zu servieren

Erste Aufnahmen deuten auf eine feurige und chaotische Fahrt in Perkins' düster-komischer Interpretation von Kings Kurzgeschichte hin.

Regisseur Osgood Perkins kündigt an, dass seine Adaption von Stephen Kings The Monkey eine "hyperdunkle" Komödie sein wird, die Schrecken, Lachen und Tränen mischt

am 19. Dezember 2024 um 22:20 NEWS. Von Óscar Ontañón Docal

The Monkey kommt am 21. Februar 2025 in die Kinos.