The Legend of Zelda Movie soll in zwei Jahren veröffentlicht werden

Natürlich hat die Veröffentlichung der Nintendo Today!-App für iOS und Android, die gestern von Shigeru Miyamoto am Ende der Nintendo Direct vorgestellt wurde, bereits für Gesprächsstoff gesorgt. Denn neben einigen schönen Konzeptzeichnungen für Pikmin hat das Unternehmen über die App auch das Veröffentlichungsdatum für The Legend of Zelda Movie veröffentlicht, das in Koproduktion mit der Sony Motion Pictures Group produziert wird und von dem es zuvor bestätigt hatte, dass es noch vor Ende des Jahrzehnts auf die Bildschirme kommen wird. Jetzt können wir aufhören, über Termine zu spekulieren.

Nintendo hat uns mit einem Bild darüber informiert, dass The Legend of Zelda Movie am 26. März 2027 veröffentlicht wird. Es mag wie ein langer Weg erscheinen, aber denken wir daran, dass auch The Super Mario Bros. Movie mit einem ähnlichen Zeitrahmen angekündigt wurde.

Wir wissen also schon jetzt, dass wir in genau zwei Jahren im nächstgelegenen Kino Schlange stehen werden, um das Event zu erleben, auf das wir jahrzehntelang gewartet haben: Eine Verfilmung der Geschichte von Link und Zelda. Welcher von ihnen, das ist immer noch Teil der Legende...