The Legend of Zelda Movie Kinostart vor 2030

Nintendo hat am Dienstag seinen Finanzbericht für die erste Hälfte des Geschäftsjahres veröffentlicht und eine Abwärtskorrektur seiner Gewinn- und Umsatzprognosen für den Rest des Jahres angekündigt. Gleichzeitig hieß es auch, dass neun Spiele in diesem Zeitraum die Marke von einer Million verkauften Exemplaren überschritten hätten, aber es gab viele interessante Informationen in dem ausführlichen Präsentationsmaterial.

Das vielleicht bemerkenswerteste ist das erweiterte Veröffentlichungsfenster, das wir vor uns haben, während wir auf die Live-Action-Verfilmung von The Legend of Zelda warten. Im Moment ist das Projekt bei Nintendo noch unter Verschluss, obwohl wir wissen, dass es von Wes Ball inszeniert wird und dass er den Zuschauern "eine Ghibli-eske Live-Action-Geschichte" bieten will.

Der Bericht enthüllt, dass wir sehen werden, ob dieses Ziel, die beliebte Abenteuerserie zu adaptieren, in weniger als sechs Jahren verwirklicht wird, da sie derzeit vor 2030 erscheinen soll mit einer Veröffentlichung nach der Fortsetzung des Super Mario Bros. Films. Sie können das Bild sehen, das aus dem Dokument extrahiert wurde.

