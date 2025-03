Nintendo entwickelt einen neuen direkten mobilen Nachrichtenkanal namens Nintendo Today!

HQ

Die heutige Nintendo Direct war vollgepackt mit großen Spielankündigungen für jeden Geschmack, mit einer riesigen Fangemeinde auf YouTube und Twitch von offiziellen und angeschlossenen Kanälen. Es besteht kein Zweifel, dass Nintendo in der Lage war, eine ziemlich aufregende digitale Eventkultur zu schaffen, aber bald werden wir eine neue Möglichkeit haben, die neuesten Nachrichten des japanischen Unternehmens zu erhalten.

Nun, eigentlich tun wir das bereits, denn Shigeru Miyamoto beendete die möglicherweise letzte Nintendo Direct für Switch 1 mit der Präsentation und Veröffentlichung von Nintendo Today! , eine Nachrichten-App, auf die Sie kostenlos zugreifen können, wenn Sie einen Nintendo-Account haben.

Du kannst jetzt also in den App Store auf Apple-Geräten oder in den Play Store gehen, wenn du im Android Store suchst und Nintendo Today herunterladen!

Es scheint kein schlechter Nachrichtenkanal zu sein, aber Sie sind immer besser dran, wenn Sie hier auf Gamereactor noch tiefergehende Informationen finden, finden Sie nicht?