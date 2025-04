The Last of Us Complete Edition wurde für PS5 veröffentlicht

HQ

Möchten Sie die vollständige und ultimative Ausgabe von The Last of Us besitzen? Dann seien Sie bereit, viel Geld auszugeben, da das erste und zweite Spiel in einer "Complete Edition" veröffentlicht wurden, die das neu aufgelegte erste Spiel und das Remastered zweite Spiel enthält, mit einigen zusätzlichen Ergänzungen. Für diejenigen, die eine physische Ausgabe wünschen, wird sie auch für ein kleines Extra erhältlich sein und enthält auch einige weitere Dinge.

Die neuen Inhalte in den digitalen Ausgaben sind:



ZUSÄTZLICHER INHALT FÜR TEIL I • Prequel-Kapitel "Left Behind". • Charakter- und Waffen-Skins, die durch Gameplay-Herausforderungen freigeschaltet werden.



ZUSÄTZLICHE INHALTE FÜR TEIL II REMASTERED • Lost Levels - frühe Entwicklungsversionen von drei Levels. • Kommentar der Entwickler. • Guitar Free Play-Modus. • Charakter- und Waffen-Skins, die durch Gameplay-Herausforderungen freigeschaltet werden, darunter Jordan A. Muns Jacken-Skin für Ellie aus Naughty Dogs nächstem Titel Intergalactic: The Heretic Prophet.¹



Das Spiel kann ab sofort digital für rund 100 US-Dollar oder am 10. Juli physisch gekauft werden.

Werden Sie The Last of Us Complete bekommen?