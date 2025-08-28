The Last Caretaker Gameplay-Eindrücke: Ich war noch nie so gemütlich und so einsam

HQ

Normalerweise bin ich kein Fan des Survival-Genres. Ich finde oft, dass sich das Gameplay zu formelhaft anfühlt. Die Geschichte und die Welt fühlen sich oft verschwendet an, indem man einfach eine Basis aufbaut, durch die keine zentrale Erzählung läuft. Zu meiner angenehmen Überraschung weicht The Last Caretaker diesen irritierenden Trends weitgehend aus, wobei die Welt und die Geschichte ein Mittelpunkt sind, um den sich alles andere dreht.

Du bist The Last Caretaker, ein Roboter, der die Menschheit unterstützen soll, nachdem sie die Welt in ein überflutetes Chaos gestürzt hat. Im Spiel fährst du mit einem großen Boot über die großen Wasserflächen, um menschliche "Samen" zu sammeln und sie langsam bis zu einem Punkt zu füttern, an dem sie überleben können, wenn du sie auf der Suche nach einem neuen Zuhause in den Weltraum schickst.

Das Gameplay von The Last Caretaker wird Leuten vertraut sein, die schon einmal ein Survival-Spiel gespielt haben. Du beginnst mit sehr wenig und musst deine Ressourcen durch Maschinen und die Reste, die du in der Welt findest, aufbauen. Ein Großteil des Gameplays von The Last Caretaker dreht sich um Energie. Du musst sicherstellen, dass die Motoren und du mit Strom versorgt bist, damit du dein Schiff steuern kannst, während du gleichzeitig genug Energie übrig hast, damit du die menschlichen Samen am Leben erhalten und die Mittel hast, dich zu verteidigen. Ich habe den Anfang des Spiels und einen viel späteren Punkt gesehen, aber es war einfach zu sehen, wie man sich entwickeln würde. Channel37 ist kein großer Fan von direkten Tutorials und vertraut stattdessen darauf, dass der Spieler nach und nach Lösungen findet. Selbst für jemanden, der das Survival-Genre normalerweise meidet, war es nicht allzu schwierig, die Dinge herauszufinden, und die Art und Weise, wie das Spiel auf natürliche Weise zum Erkunden einlädt, hat auch viel Spaß gemacht.

Auch wenn es in Bezug auf die Umgebungen ein wenig kahl aussieht, wenn man auf nichts als leeres, graues Wasser starrt, bleibt die Welt von The Last Caretaker unglaublich interessant. Channel37 hat große Anstrengungen unternommen, um eine einzigartige Geschichte für seine postapokalyptische Welt zu etablieren. Besonders gut gefallen hat mir das Detail des Schals, den die Hauptfigur trägt. Orangefarbene Schals sind auch um Teddybären gewickelt, die im Laufe des Spiels gesichtet wurden und den evakuierten Kindern gegeben wurden, als sie versuchten, der Erde vor ihrer Zerstörung zu entkommen.

Das hat etwas sehr Trauriges, aber auch sehr Süßes, und ich denke, Channel37 hat großartige Arbeit geleistet, indem es die Dunkelheit einer vergessenen Welt mit der Idee vermischt hat, dass es immer noch Hoffnung gibt, die weitergeführt werden kann. Du könntest von anderen Robotern und Metallhaien angegriffen werden und es mag so aussehen, als ob der gesamte Planet feindlich geworden ist, aber du hast immer noch eine Mission zu erfüllen. Es ist ein großartiges Thema für die Welt. Im Gegensatz zu anderen Survival-Spielen fühlt es sich nicht so an, als ob The Last Caretaker möchte, dass seine Geschichte einfach etwas ist, das im Hintergrund gehalten wird. Stattdessen hat man das Gefühl, dass es immer einen roten Faden gibt, der darauf wartet, entdeckt zu werden, eine Wendung, die man nicht gleich um die Ecke hatte kommen sehen.

Es gibt eine Hingabe zum Geschichtenerzählen, gemischt mit einem Survival-Kern, von dem ich einfach beeindruckt sein muss. Es ist eine ziemlich isolierte Erfahrung, aber eine, die es Ihnen ermöglicht, vollständig in die Welt einzutauchen. Die Verwendung von Einsamkeit steht im Kontrast zur Gemütlichkeit Ihres übergeordneten Ziels und der Bildsprache des Spiels, die oft ziemlich süß ist, wie die bereits erwähnten Teddybären zeigen. Im gesättigten Survival-Genre von heute zahlt es sich aus, sich abzuheben, und ich bin froh, sagen zu können, dass The Last Caretaker das auf jeden Fall tut. Es gibt viele Survival-Spiele mit interessanten Prämissen und Welten, aber nur wenige von ihnen haben das Gameplay und die Mechanik, die sich so gut um die Kernthemen der Erzählung drehen.

Survival ist ein geschäftiges Genre, vor allem, wenn man sich die Spiele ansieht, die auch Raum für Multiplayer lassen. Aber selbst wenn The Last Caretaker es dir nicht erlaubt, dich mit anderen Robotern zusammenzuschließen, fühlt es sich immer noch wie ein herausragendes Beispiel für das bisherige Genre an. Es gibt nach wie vor leichte Bedenken darüber, wie fesselnd die Oberwelt sein wird, wenn man bedenkt, dass so vieles davon gleich aussieht, aber wenn man diese beiseite schiebt, ist es ein Titel, den Fans von Survival und Sci-Fi im Auge behalten sollten.