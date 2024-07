The First Descendant Entwickler verspricht, es nach der Kontroverse um "gestohlene" Icons in Destiny 2 besser zu machen

HQ

Anfang der Woche wies ein Artikel von Forbes darauf hin, dass viele der Skill-Symbole für The First Descendant denen in Destiny 2 sehr ähnlich waren. Es scheint nicht so, als ob dies mit böswilliger Absicht geschehen ist, da die Symbole anscheinend versehentlich als Open-Source-Symbole online erschienen sind.

In einem Statement gegenüber IGN räumt The First Descendant -Entwickler Nexon diesen Fehler ein und sagt, dass er großen Respekt und Zuneigung für Bungies Shooter hegt. "The First Descendant wurde als Looter-Shooter mit einer tiefen Zuneigung und Respekt für andere Spiele des Genres entwickelt", heißt es in der Erklärung.

"Destiny 2 ist ein weltweit bekanntes Looter-Shooter-Spiel und wird vom Team auch persönlich bewundert und respektiert... Wir haben die geäußerten Bedenken ernst genommen und beschlossen, Anpassungen vorzunehmen, um sicherzustellen, dass die Bilder, die ähnlich aussehen mögen, die einzigartige Identität unseres Spiels deutlich widerspiegeln. Wir werden das Spiel für Fans des Looter-Shooter-Genres weiter verbessern."

The First Descendant wird auch für andere Aspekte kritisiert, aber trotzdem hat es eine große Anzahl von Spielern angezogen. Schauen Sie sich hier unseren Testbericht an.