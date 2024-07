10 Millionen Menschen haben The First Descendant gespielt

HQ

Nexons ziemlich polarisierender Looter-Shooter The First Descendant ist erst seit 10 Tagen auf dem Markt und erscheint am 2. Juli. Obwohl das Spiel noch sehr frisch ist, sind Millionen von Spielern zu ihm geströmt, so viele, dass das Spiel durchschnittlich eine Million neue Spieler pro Tag hat.

Das ist richtig, The First Descendant hat den Meilenstein von 10 Millionen Spielern überschritten, etwas, das Nexon in einer speziellen Grafik und einem X-Post gewürdigt hat, wie unten zu sehen ist.

Wenn Sie The First Descendant noch nicht gespielt haben und sich gefragt haben, ob der kostenlose Titel einen Blick wert ist, können Sie hier vorbeischauen, um unsere Rezension zu lesen oder unsere Video-Rezension unten anzusehen.