Das Free-to-Play-Modell wird immer schwieriger zu akzeptieren und zu genießen. Es ist zu einem Trend geworden, dass Free-to-Play ein kompetentes und ausgefeiltes Spiel bedeutet, das mit begrenzten Inhalten und/oder reichlich Mikrotransaktionen kombiniert ist, um den ansonsten miserablen und ermüdenden Fortschritt leicht zu beschleunigen. The First Descendant ist in dieser Hinsicht ein weiterer Täter.

Lassen Sie mich nun zunächst feststellen, dass The First Descendant einige sehr positive und vielversprechende Elemente enthält. Das Kern-Gameplay und das Gunplay sind erstklassig, mit reaktionsschneller und spannender Action, gemischt mit erfüllenden Waffen, die wirklich eine Machtfantasie liefern. Die Descendants, bei denen es sich im Grunde genommen um Klassentypen handelt, ähnlich wie Warframe, sind sehr unterschiedlich, sowohl visuell als auch im spielerischen Sinne, und jeder bringt etwas Nützliches und Lustiges in die Action, um die Dinge frisch zu halten. Das Buildcrafting gehört auch zu den besten des Looter-Shooter-Genres, mit unzähligen Möglichkeiten, einen Charakter zu formen und ihn in etwas wirklich Besonderes und Tödliches zu verwandeln. Das gesamte Spiel verfügt über vertonte Dialoge, was eine wirklich angenehme Möglichkeit ist, die Immersion zu erhöhen und den Schwerpunkt auf die Erzählung zu legen, und das kooperative Design, das die Zusammenarbeit mit Fremden und Freunden einfacher denn je macht, ist ebenfalls ein großer Segen. Der Punkt ist, dass Nexon hier einige fantastische Designentscheidungen hat, die hervorgehoben und hervorgehoben werden sollten.

Das Problem ist alles rund um diese Elemente. Lassen Sie mich mit der Kampagne beginnen. Dies ist eine etwa 20-stündige Geschichte, die im Grunde ein großes Tutorial ist. Du wirst stetig durch eine Vielzahl von Orten geführt und erfüllst kleine Missionen, die größtenteils auf die gleiche Qualität wie ein Patrol aus Destiny 2 zurückzuführen sind (z.B. ein paar Feinde töten, ein Ziel verteidigen, kleinere Dinge, die in etwa fünf Minuten erledigt werden können), alles nur als Möglichkeit für Nexon, dich stetig mit immer herausfordernderen Spielmechaniken vertraut zu machen, die in den Dungeons und Void Intercept auftauchen Boss-Begegnungen. Nach etwa fünf Stunden mit der Kampagne ist es ziemlich schwer, interessiert zu bleiben, und ehrlich gesagt möchte man einfach bis zum Ende springen, da die Erzählung einen aufgrund der niederen und ziemlich faden Erzählweise auch nicht wirklich in ihren Bann zieht.

Das Endgame, und ja, ich springe hier ein paar Punkte voraus, aber dafür gibt es einen guten Grund, ist im Moment nicht viel besser, da man zum größten Teil genau die gleichen Missionen und Herausforderungen spielt, die man während der gesamten Kampagne abgeschlossen hat, nur auf einem härteren Schwierigkeitsgrad. Warum? Für bessere Beute und vor allem eine von vieeeel zu vielen Ressourcen und Währungen, die in der Crafting-/Forschungssuite verwendet werden.

The First Descendant hat ein ziemlich tiefes und breites Beutesystem, was bedeutet, dass es dir nie an aufregenden und mächtigen Waffen mangelt, aber wenn du die besten Werkzeuge für den Job haben willst oder stattdessen ein neues Descendant freischalten möchtest, musst du das Forschungssystem ertragen. Dies ist eines der überwältigendsten Systeme, die ich je in einem Videospiel gesehen habe, und ehrlich gesagt, wenn du nicht vorhast, einen Cent für The First Descendant auszugeben, solltest du dich besser damit abfinden, Dutzende von Stunden damit zu verbringen, die gleichen Aktivitäten zu erledigen, in der Hoffnung, ein extrem seltenes Handwerksmaterial zu bekommen, das du dann verwenden und für einen Teil des Forschungsrezepts verwenden kannst, nach dem du suchst. Wenn man viel zu lange damit verbracht hat, die richtige Ausrüstung zusammenzustellen, lässt einen Nexon dann eine meiner am wenigsten geliebten Mechaniken in ganz The First Descendant durchstehen, einen echten Forschungs-Timer, die gleiche Art von Clash of Clans und anderen mobilen Spielern wahrscheinlich nur allzu vertraut sind. Zur Erinnerung: Du verbringst Dutzende von Stunden damit, die benötigten Materialien zu sammeln, indem du die gleichen Aktivitäten spielst, die du in der Kampagne mit Dutzenden von Stunden abgeschlossen hast, um dann etwa 16 real Stunden zu warten, um den Gegenstand freizuschalten, für den du gegrindet hast... Ich verstehe, dass dies ein kostenloses Spiel ist, aber das ist ein abscheuliches Spieldesign.

Es gibt einen schnelleren Weg, dies zu umgehen, und hier kommt die Monetarisierung ins Spiel. Ich habe keine Probleme damit, dass kostenlose Spiele Dinge monetarisieren, aber Nexon hat es mit The First Descendant übertrieben. Das Freischalten eines neuen Charakters kostet etwa 14 £ (und das gilt noch nicht einmal für die Ultimate -Version des Charakters), und dann gibt es auch noch jede Menge kosmetische Gegenstände obendrauf. Sicher, du kannst einen Battle Pass zum üblichen Preis für ein paar Goodies kaufen, aber wenn du andere kosmetische Gegenstände haben möchtest, solltest du besser bereit sein, die Bank zu sprengen. Oh... und wo ich gerade bei Kosmetik bin, The First Descendant kauft sich in den Trend ein, den wir oft bei Spielen sehen, die von Entwicklern aus Asien gemacht wurden, indem die weiblichen Charaktere enorm proaktiv mit unverhältnismäßigen Körpern gekleidet sind, die eindeutig darauf ausgelegt sind, ein bestimmtes Publikum anzuziehen. Wir haben dieses Gespräch im April mit Stellar Blade geführt, und jetzt ist The First Descendant hier, um Öl ins Feuer zu gießen...

Ich bin der festen Überzeugung, dass es zu viele Systeme und Währungen gibt, die in The First Descendant verfügbar sind, aber Sie können lernen, sie zu verstehen und sich mit ihnen vertraut zu machen. Das Gleiche gilt auch für die Benutzeroberfläche und das HUD, die eine riesige Menge an Informationen liefern, die sich in den meisten Fällen nicht relevant oder wichtig anfühlen. Es fühlt sich einfach nicht intuitiv an. Hier gibt es definitiv Raum für Verbesserungen und Optimierungen, die Wunder bewirken würden, um diesen Titel zugänglicher zu machen.

Was schwieriger zu korrigieren sein wird, ist das Leveldesign und die eigentliche Kampfmechanik. Das Gameplay, das Schießen und das Herumrennen, um Dinge in die Luft zu jagen, fühlt sich großartig an, aber es gibt nie viel Tiefe, wie man das macht. Während viele andere Looter-Shooter tonnenweise puzzleartige Systeme während des Kampfes überwinden müssen, um die Spieler auf Trab zu halten, ist das Beste, was The First Descendant zu bieten scheint, ein Schildsystem, das durch schwebende Kugeln über einem Boss geprägt wird. Zerstöre diese und der Schild sinkt. Es ist ein funktionierendes System, das nicht der Fluch meiner Existenz wäre, wenn es weniger verbreitet wäre, denn im Moment scheint es die einzige einzigartige Mechanik zu sein, die Feinde jemals eingesetzt haben. Es muss mehr geben, um die Action frisch zu halten, und das ist ein ähnliches Problem mit dem Leveldesign, da die Orte, zwischen denen man hin- und herspringt, im Grunde nur Destiny 2 Orte sind, nur ohne all die Geheimnisse und zusätzlichen Goodies und Herausforderungen, die Bungie unter der Oberfläche versteckt. The First Descendant fühlt sich im Moment sehr eindimensional an und schreit nach einer komplexeren Aktivität wie einem Raid, um die Spieler an ihre Grenzen zu bringen.

Jetzt denkst du vielleicht: "Das ist sicherlich der Punkt, an dem die Kämpfe gegen die Leerenabgefangenen ins Spiel kommen?" Ja und nein. Void Intercept ist eine Aktivität, bei der ein Team von Spielern gegen einen massiven Boss antritt. Die Idee ist, deinen Build so zu verfeinern, dass du überleben und diesen Boss innerhalb von 10 Minuten besiegen kannst. Normalerweise ist es aufgrund der Gesundheitspools der Bosse eine ziemliche Herausforderung, aber was die mechanische Tiefe angeht, gibt es nicht viel, worüber man nach Hause schreiben könnte. Es gibt ein paar Systeme und Mechaniken, die beeindrucken, aber die meiste Zeit rennst du durch eine fade Arena und pumpst ein großes Ziel mit Blei voll. Es ist bei weitem nicht die schlechteste Aktivität, die The First Descendant bietet, aber es fühlt sich auch nicht wie ein gutes Beispiel für das Potenzial dieses Spiels an.

The First Descendant würde auch von einem freieren Leveldesign profitieren, in dem man nahtlos zwischen den Unterbereichen jedes Ortes reisen könnte, ohne einen Ladebildschirm zu haben, so wie Destiny 2 Orte funktionieren, und ebenso braucht die Munitionswirtschaft eine kleine Anpassung, da sie sich im Moment nicht ganz ausgewogen anfühlt. Auch der Audiomix ist ein wenig aus dem Ruder gelaufen, da einige Geräusche viel zu laut und andere etwas leise sind, und die Sprachausgabe (so brillant es auch ist, dass es im gesamten Spiel eine vollständige Sprachausgabe gibt) ist überstrapaziert, wobei bestimmte Dialogsequenzen mehrere Minuten dauern und einige Darbietungen etwas peinlich wirken (der verrückte und verrückte Bösewicht ist eine Trope, die hier viel zu häufig verwendet wird). Aber um ehrlich zu sein, sind all diese Kritikpunkte unbedeutend und ziemlich irrelevant, wenn man sie mit der Leistung und Optimierung dieses Spiels vergleicht.

Ich habe in meinem Leben eine Handvoll AAA-Titel gespielt, die regelmäßig schlechter laufen als dieses Spiel. Sei es enorme Leistung und massive Frame-Drops - obwohl ein PC mit Hardware verwendet wird, die weit über die Top-Systemanforderungen hinausgeht - bis hin zu Stottern, endlosen Matchmaking-Warteschlangen, bestimmten Menüsystemen, die nicht richtig funktionieren, und häufigen Serververbindungsabbrüchen. Ich habe das Spiel neu gestartet, das Spiel erneut heruntergeladen, die Grafikeinstellungen heruntergefahren, die Grafikeinstellungen hochgefahren, Ray-Tracing, G-Sync, DLSS und so weiter ein- und ausgeschaltet, PC- und Grafiktreiber aktualisiert, sogar meine Breitbandverbindung zurückgesetzt, und trotz alledem läuft das Spiel nur in etwa 50 % der Fälle wie erwartet. Seitdem habe ich Destiny 2, Call of Duty: Modern Warfare III, Apex Legends, Counter-Strike 2, Baldur's Gate III, Atomic Heart getestet, und keines dieser Spiele hat mir auch nur den Anschein eines Leistungsproblems bereitet. The First Descendant ist in seinem aktuellen Zustand nur schlecht optimiert.

Auch wenn The First Descendant eine seltsame Ästhetik hat, die nicht wirklich zu wissen scheint, was sie sein will, ein seltsames Mash-up aus High-Fantasy und düsterer Science-Fiction, gibt es Elemente in diesem Spiel, die mich dazu gebracht haben, weiterzuspielen. Das Gunplay, die Descendant -Optionen, das Buildcrafting, die Grafik und die Action, die kooperativen Systeme, all das arbeitet Hand in Hand, um es zu einem vielversprechenden Erlebnis zu machen. Es wird nur an so vielen anderen Orten behindert, dass ich frustriert und müde vom Spielen bin. Die Performance- und Optimierungsprobleme sind im Moment ein großes Problem, aber diese können - und werden wahrscheinlich - bald behoben werden, aber die Monetarisierung, das triste Gegner- und Bossdesign, die flache Level- und Missionsstruktur, der anstrengende Fortschritt und die unbefriedigende Story sind die wirklichen und zentralen Probleme, die mich derzeit zurückhalten The First Descendant und mich davon abhalten, mehr Zeit in Nexons Welt verbringen zu wollen.