The First Berserker: Khazan Vorschau: Ein etwas verzeihenderer Souls-ähnlicher Klon?

Es fällt mir immer schwerer, mich für neue Action-RPG-Titel zu begeistern. Im Laufe der Jahre haben wir immer mehr Souls-like-Klone gesehen, und wie es bei Battle Royales, Roguelikes und jeder anderen Design-Modeerscheinung der Fall war, erreicht es für mich einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht ein paar vielversprechende kommende Projekte gibt, nach denen man Ausschau halten sollte, und Neoples The First Berserker: Khazan scheint ein solches Beispiel zu sein.

Für den Anfang, wenn du schon einmal ein Souls-like gespielt hast, musst du nicht wirklich viel mehr darüber wissen, wie dieses Spiel funktioniert und funktioniert. Du spielst einen kriegerartigen Charakter, der mächtige Waffen und Fähigkeiten einsetzt, um sich durch verheerende und brutale Feinde zu kämpfen, während er sich durch eine Levelstruktur arbeitet, die zwar einige Möglichkeiten bietet, sich abseits der ausgetretenen Pfade zu wagen, um Geheimnisse und alternative Möglichkeiten zu finden, aber einen ziemlich linearen Aufbau hat. Die Action ist ziemlich langsam und träge und wird durch enge und oft ziemlich frustrierend harte Ausweich- und Pariermechaniken definiert, und der einzige Weg, um sicherzustellen, dass du weiter vorankommst und die notwendigen verbrauchbaren Heiltränke behältst, besteht darin, leuchtende rote Seelen zu finden und mit ihnen zu interagieren, die genau den gleichen Zweck erfüllen wie der von Lagerfeuern. Die Grundzüge dieses Spiels sind vertraut und ähnlich, weshalb es sehr gut ist, dass die künstlerische Leitung und die Geschichte auf eine Weise hervorstechen, über die andere ARPGs gerne stolpern.

The First Berserker: Khazan ist Teil der umfassenderen Dungeon & Fighter -Franchise, nur dass es Hunderte von Jahren vor der Erzählung spielt, die viele erkennen. Er folgt Khazan, der des Verrats beschuldigt und nach der Rettung der Pell Los Empire ins Exil gezwungen wird, und zeigt, wie er eine Dunkelheit umarmt und ihre Kräfte nutzt, um sich an denen zu rächen, die sein Vermächtnis verraten und verleumdet haben. Zugegeben, es ist eine ziemlich rudimentäre Rachegeschichte, die diesen Kern antreibt, aber ich möchte hinzufügen, dass dies oft mehr ist, als viele ARPGs auf den Tisch bringen, da dies ein Genre ist, das notorisch für exzellentes Gameplay und Mechaniken und eine mittelmäßige oder sogar fast gar keine Geschichte bekannt ist. Hust, hust... Elden Ring.

Was die künstlerische Ausrichtung betrifft, so ist The First Berserker: Khazan zwar ein sehr düsteres und makabres Spiel, die Art von Erfahrung, die man von einem ARPG erwartet, aber es verwendet einen Cel-Shading-Stil, der es eher an Tales of Arise oder ein Dragon Quest -Spiel erinnert. Obwohl es hier also viele, vielleicht sogar manchmal zu viel Vertrautheit gibt, hebt der Kunststil das Spiel zumindest hervor und beeindruckt sogar, wenn man zum Beispiel auf dem Gipfel eines schneebedeckten Berges mit Blick auf ein mondbeschienenes Tal an einem Ort angelangt ist.

Aber wie auch immer, zurück zu den Kämpfen und der Action, dem Fleisch auf den Knochen dieses Gerichts. Nach dem, was ich auf der Gamescom testen durfte, schien es, als ob dieses Spiel zwar anspruchsvoll ist, aber nicht so bestrafend und grausam ist wie einige seiner Konkurrenten. Die Hack-and-Slash-Action ist gerade reaktionsschnell genug, um sich nicht frustrierend schwer zu meistern anzufühlen, und die Gegnervielfalt und das Leveldesign sind so gestaltet, dass man kleinere Herausforderungen zwischen den "Lagerfeuern" ohne allzu großen Aufwand meistern und sogar vermeiden kann. Die Bosse und größeren Feinde werden sich immer noch als große Aufgabe erweisen, die es zu bewältigen gilt, aber sie sind auch nach nur einem kurzen Vorgeschmack auf den Kampf und die Mechanik zu bewältigen.

The First Berserker: Khazan kauft ein paar ARPG-Trends, die mich bis heute ein bisschen nerven. Du findest und sammelst immer noch alle möglichen seltsamen und meist unerklärlichen Ressourcen und Materialien. Du musst immer noch den traurigen und demoralisierenden Weg zurück zu dem Ort machen, an dem du gestorben bist, um deine "Nicht-Seelen-aber-Seelen"-Währung zurückzufordern, etwas, das noch verstärkt wird, wenn du in den Tod fällst und nicht in glorreichen Kämpfen getötet wirst. Und - ich hoffe wirklich, dass dies nur ein Teil der Demo war, die ich getestet habe, und nicht etwas, das sich in die Hauptversion einschleicht - wann immer man das Pausenmenü betritt, pausiert das Spiel nicht... Es wird nur die Menü-UI angezeigt, während sich dahinter die Action weiter entfaltet. Wenn Sie feststellen, dass die ARPG-Kategorie eine Evolution oder eine Änderung benötigt hat, ist The First Berserker: Khazan nicht das Spiel, um ein solches Kunststück zu vollbringen.

Aber es ist schwierig, ein Spiel wegen der Fehler (oder Vorhersehbarkeit) des Genres zu kippen. Die Sünden des Vaters und der ganze Jazz... Was ein ARPG angeht, scheint The First Berserker: Khazan alle richtigen Kästchen anzukreuzen, und zwar auf eine Weise, die wahrscheinlich für die Massen attraktiver sein wird und sogar für diejenigen, die immer noch das Gefühl haben, dass Elden Ring und seine Shadow of the Erdtree -Erweiterung auf der Schwierigkeitsskala einen Schritt zu weit gegangen sind. Die Zeit wird zeigen, wo dieses Spiel in diese Kategorie passt, aber da die Veröffentlichung für Anfang 2025 geplant ist, zählen wir bereits die Tage, bis wir das Spiel in seiner Gesamtheit in die Hände bekommen.