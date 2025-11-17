The Fantastic Four: First Steps verliert nach einer Woche Platz 1 auf Disney+

HQ

Als The Fantastic Four: First Steps in die Kinos kam, fühlte es sich an, als würde es weitgehend vom Debüt von DCU und Superman überschattet. Jetzt hat der Marvel-Film seinen Weg zu Disney+ gefunden, und wieder einmal nimmt ein anderer Film das Rampenlicht von ihm.

Laut FlixPatrol (über GamesRadar) gibt es The Fantastic Four: First Steps erst seit einer Woche auf Disney+, aber die Zuschauer wechseln bereits zu einem neuen Film. Nämlich: Freakier Friday. Die Fortsetzung des Kulterfolgs von 2003 mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis dominiert derzeit den Streaming-Dienst und rast seit seinem Start am 12. November an die Spitze.

Wie First Steps lief auch Freaker Friday vor dem Streaming-Start im Kino, brachte aber nicht ganz so viel Geld ein wie der Marvel-Hit, was vielleicht darauf hindeutet, dass die Leute eher bereit waren, die Fortsetzung auf einer kleineren Leinwand zu sehen. So oder so scheint Marvel nicht einmal einen Spitzenplatz auf Disneys eigenem Streaming-Dienst zu halten, was zeigt, dass die Probleme für das einst großartige Franchise vielleicht weiterhin bestehen.