The Elder Scrolls V: Skyrim jetzt nativ auf der Nintendo Switch 2

Es könnte immer noch jemanden in der Spielewelt der letzten 15 Jahre geben, der noch nicht The Elder Scrolls V: Skyrim in einer der vielen Versionen über drei Konsolengenerationen hinweg gespielt (oder zumindest versucht hat) – nicht mitgezählt – tragbare Versionen. Aber selbst heute, 14 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung, bringt Bethesda eine neue Version von Skyrim heraus, speziell eine für die Nintendo Switch 2.

Wie im Trailer angedeutet, wird die TES V Anniversary Nintendo Switch 2 Edition nun verbesserte Ladezeiten, Grafiken, Inhalte aus Tausenden von Creation Club-Mods, die drei offiziellen Erweiterungen (Hearthfire, Dawnguard und Dragonborn) sowie das exklusive Nintendo-Paket mit dem Hylian-Gewand, Schild und dem Meisterschwert für unseren Dovahkiin enthalten.

Außerdem wurde bestätigt, dass diese Switch 2 Anniversary-Version von Skyrim ein komplett kostenloses Update für diejenigen sein wird, die das Spiel bereits auf der Nintendo Switch besitzen. Nicht schlecht, oder?

Du kannst jetzt zum ersten Mal zur The Elder Scrolls V: Skyrim zurückkehren, das für die Nintendo Switch 2 nativ ist, und dir den Trailer unten ansehen.