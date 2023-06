The Division Resurgence Impressionen: The Division unterwegs

HQ

Es gibt einen Grund, warum große Publisher ihre größten Spiele als allgemein verwässerte Versionen auf mobile Geräte bringen. Das liegt daran, dass Mobilgeräte den Rest des Marktes für Videospielplattformen zusammen in den Schatten stellen. Es ist eine riesige Schlagzeile, wenn Skyrim 60 Millionen Exemplare verkauft oder wenn Grand Theft Auto V 175 Millionen überschreitet, aber niemand scheint mit der Wimper zu zucken, wenn Candy Crush routinemäßig 255 Millionen monatlich aktive Nutzer anzieht und insgesamt 3,4 Milliarden Downloads hat. Mobile ist König (und King macht zufällig Candy Crush), daher ist es kaum ein Schock zu sehen, dass Blizzard Diablo Immortal debütiert, Activision Call of Duty Mobile serviert und in Zukunft Ubisoft The Division Resurgence an die Fans.

Apropos Letzteres: Da The Division Resurgence im Herbst für iOS und Android erscheinen wird, hatte ich im Rahmen meiner Zeit in Los Angeles für Summer Game Fest die Gelegenheit, Resurgence zusammen mit einem Mitglied des Entwicklerteams von Ubisoft zu spielen. Es überrascht nicht, dass sich Resurgence wie eine vereinfachte Version von The Division 2 spielt, was bedeutet, dass du den gleichen Deckungs-Shooter-Stil bekommst, der mit Looter-Elementen und Multiplayer-Systemen kombiniert wird. Oberflächlich betrachtet fühlt es sich an und sieht aus wie ein The Division-Spiel, auch wenn es viele der Komplexitäten und Nuancen der Serie vermissen lässt, da es für eine technologisch begrenzte Plattform entwickelt wurde.

Das Gameplay funktioniert ähnlich wie bei vielen anderen mobilen Shootern, da Sie einen Touchscreen-Joystick auf der linken Seite des Bildschirms haben und mit Ihrem linken Daumen bedient werden, der für die Bewegung verwendet wird, und dann mit Ihrem rechten Daumen auf der rechten Seite des Bildschirms zielen können. Es gibt dann eine Reihe von Touchscreen-Tasten, die gedrückt werden können, um Fähigkeiten zu verwenden, das vergrößerte Zielen zu aktivieren, in Deckung zu gehen, um sich zu schützen, Heilgegenstände zu verwenden und so weiter. Ubisoft erfindet mit diesem Spiel das Rad nicht neu, es nimmt nur die bekannte Formel und passt sie an The Division's Identität an.

Jeder, der das Original oder die Fortsetzung des Massive Entertainment's-Shooters gespielt hat, weiß, dass dies bedeutet, dass Sie ein Spiel erhalten, das in einer postapokalyptischen Welt spielt, in der Sie aufsteigen und bessere Ausrüstung verdienen müssen, um anspruchsvollere Herausforderungen und Feinde anzunehmen, um (Sie haben es erraten) bessere Gegenstände zu verdienen und schwierigere Aufgaben zu übernehmen - der Zyklus wiederholt sich dann und wiederholt sich und wiederholt sich. Resurgence scheint genau dies zu bieten, aber auf eine Weise, die für mobile Benutzer, die mit weniger reaktionsschnellen Steuerelementen und auf viel kleineren Bildschirmen spielen, überschaubar ist. Sie werden nicht wie in den Hauptspielen von Feinden überwältigt und haben nicht die Aufgabe, blitzschnell zu reagieren, um mit Bedrohungen fertig zu werden, die sich Ihnen in den Weg stellen. Stattdessen musst du mit der Steuerung kämpfen, um Feinde und Bosse (die einzigartige Fähigkeiten und Erscheinungen haben) zu besiegen, um Ausrüstung und Erfahrung zu verdienen und deinen Charakter zu verbessern.

Im Geiste des Fortschritts scheint Resurgence über ziemlich bedeutende Systeme zu verfügen. Es gibt Fähigkeitsbäume, mit denen du deinen Charakter auf eine Weise aufbauen kannst, die zu deinem Spielstil passt. Dann gibt es breite Anpassungssegmente, die es dir ermöglichen, jede Ausrüstung, die du gefunden hast, einfach auszutauschen, während du sie inspizierst, um zu sehen, wie sich ihre geringfügigen statistischen Unterschiede auf den Build auswirken könnten, den du zu konstruieren versuchst. Diese nerdigen und raffinierten Systeme, nach denen Destiny 2, Borderlands, MMO-Spieler und so weiter verrückt sind, sind alle noch da, wenn auch wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe, nur auf eine verwässerte und überschaubarere Art und Weise.

Was die Leistung des Spiels betrifft, so gab es zwar ein paar Probleme mit dem Verschwinden des Bewegungs-Touch-Joysticks (die zweifellos bis zum Start ausgebügelt werden), aber das Spiel schien auch wirklich gut zu laufen, auch wenn die Grafik überhaupt nicht besonders auffällig wirkte. Die Multiplayer-Suite schien auch ziemlich intuitiv und einfach zu verwalten zu sein, was bedeutet, dass Resurgence in der Lage sein wird, dich unterzubringen, wenn du dich mit bis zu vier Freunden zusammentun möchtest.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass The Division Resurgence in absehbarer Zeit The Division 2-Spieler abwerben wird, aber für Spieler, die einen Vorgeschmack auf dieses Franchise bekommen wollen und nicht auf einem PC oder einer Konsole aufs Ganze gehen wollen, ist dies ein großartiger Ausgangspunkt. Zweifellos wird es für den Start einige enttäuschende mobile Monetarisierungsbemühungen geben, die Resurgence's etwas den Wind aus den Segeln nehmen werden (wie es bei Diablo Immortal der Fall war), aber wenn Ubisoft beschließt, eine spielerfreundlichere Art der Monetarisierung des Spiels einzuführen, entwickelt sich Resurgence zu einer weiteren großartigen Ergänzung für den Bereich der mobilen Spiele.