The Division 2 deutet auf verschneite neue Erweiterung hin

Es sieht so aus, als würde der Winter The Division 2 mit voller Wucht zuschlagen. Im Vorfeld der Gamescom hat Ubisoft die Fans auf X mit einem Bild eines einsamen Soldaten angeteasert, der durch eine schneebedeckte Stadt wandert. Das Bild kommt mit der Botschaft:

"SHD-Scanner haben ungewöhnliche Aktivitäten registriert. Intel kommt auf die Gamescom. Bleibt eiskalt, Agenten."

Für jeden, der sich an das Original The Division erinnert, weckt dies zweifellos einige eisige Erinnerungen. Das erste Spiel, das 2016 veröffentlicht wurde, spielte in einem eisgekühlten, postpandemischen New York, einer Umgebung, die eine große Rolle für seine Identität und Atmosphäre spielte. Als The Division 2 im Jahr 2019 auf den Markt kam, versetzte das schwedische Studio Massive die Spieler stattdessen in ein heißes, sonnenverwöhntes Washington D.C., was eine völlig andere visuelle Atmosphäre bot.

Seitdem hat das Spiel sowohl kleinere DLC-Drops als auch zwei große Erweiterungen erhalten, aber das Kernerlebnis ist das gleiche geblieben. Ob dieser neue Teaser darauf hindeutet, dass der Winter mit voller Wucht zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Klar ist, dass Ubisoft die Details bis zum Start der Gamescom in dieser Woche zurückhält. Ob es sich um eine groß angelegte Erweiterung oder nur um ein zeitlich begrenztes Event handelt, bleibt ein Rätsel.

Hoffst du, dass der Winter in The Division sein Comeback feiert?