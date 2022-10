The Dark Pictures: The Devil in Me fühlt sich sehr vertraut an, im Guten wie im Schlechten

HQ

Während wir uns gerade in der gruseligen Saison befinden, wird der nächste The Dark Pictures-Teil zum ersten Mal seit dem Debüt der Serie nicht rechtzeitig zu Halloween eintreffen. Supermassive Games wird stattdessen am 18. November The Dark Pictures: The Devil in Me veröffentlichen, und da es jetzt weniger als einen Monat dauert, bis dieses Spiel ankommt, hatten wir die Chance, noch einmal Hand in die Hand zu nehmen, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was dieser Horrortitel bieten wird.

Zuallererst möchte ich nur sagen, dass, wenn Sie zuvor einen The Dark Pictures-Titel gespielt haben, Sie wahrscheinlich bereits eine sehr gute Vorstellung davon haben, wie The Devil in Me ist. Wir bekommen eine Besetzung interessanter und einzigartiger Personen, von denen viele von einigen bekannten Gesichtern aus Film und Fernsehen porträtiert und zum Leben erweckt werden, darunter Jessie Buckley, Paul Kaye und natürlich Pip Torrens als Kurator. Hinzu kommt, dass das Gameplay Sie auffordert, ein Geheimnis zusammenzusetzen, während Sie eine Art schrecklichen und scheinbar übernatürlichen Horror überleben, während Sie Entscheidungen mit dem Quick-Time-Event-System treffen, das die Geschichte und ihre Ergebnisse bestimmt und beeinflusst. Es ist sehr vertraut, aber dank einer neuen Crew von Charakteren, einem neuen Setting und einer neuen Geschichte fühlt es sich frisch genug an, um zu unterhalten.

Dieser Vorschau-Build, den ich erkunden konnte, ermöglichte es mir, in über eine Stunde Gameplay einzutauchen, beginnend mit dem Ende des ersten Aktes, und hier sehen wir, wie die Charaktere in der modernisierten Version des Serienmörders, H.H. Holmes' Murder Castle, ankommen. Die Crew ist zu diesem unmittelbar unheilvollen und vorweggenommenen Gebäude gekommen, um einen Dokumentarfilm über den Mörder aus dem 19. Jahrhundert zu drehen, und innerhalb weniger Minuten, nachdem sie herumgelaufen ist und sich niedergelassen hat, wird sehr, sehr klar, dass mit dem Haus etwas verzweifelt nicht stimmt. Was das ist, nach ein paar Jump Scares und gruseligen Momenten, die einen Charakter in unmittelbarer Gefahr sehen, stoßen wir auf den Hauptantagonisten für diesen Titel - einen Killer, der von Holmes inspiriert ist.

Wir bekommen nicht viel mehr über den Mörder aus diesem Preview-Build zu sehen, aber wir bekommen eine Vorstellung davon, wie er funktioniert, was sich von den blutrünstigen Kreaturen von House of Ashes unterscheidet, da dies eher ein psychologischer Bösewicht ist, der Angst benutzt, um seine Opfer zu brechen, bevor er einen tödlichen Schlag landet. Dies könnte beinhalten, sie in verschlossenen, pechschwarzen Räumen einzufangen, sie mit gruseligen Animatronics zu erschrecken oder sie sogar in Saw-ähnliche Situationen zu zwingen, in denen sie sich entscheiden müssen, ob sie jemand anderem Schaden zufügen oder selbst verletzt werden.

Während meiner Zeit mit dem Spiel war ich nie wirklich erschrocken oder von Angst überwältigt, auch wenn ein gelegentlicher Sprungschreck meine Herzfrequenz erhöhte. Vielmehr war ich mehr fasziniert von der Geschichte und den Motivationen hinter dem Mörder. Es fühlte sich in gewisser Weise fast wie eine Serienmörder-Dokumentation an, da ich mich nicht wirklich mit der Urangst verband, die die Darsteller / Opfer vermittelten, und stattdessen mehr daran interessiert war, das Geheimnis im Kern der Erzählung zusammenzusetzen. Aber das heißt nicht, dass es nicht einige ernsthaft beunruhigende Momente gab.

Zwischen der Konfrontation mit dem Mörder und dem Treffen von Entscheidungen in Sekundenbruchteilen, dem Wandern durch die Flure des Herrenhauses während eines Stromausfalls, während leisen Schreien in der Ferne und dem Knarren der Wände und Böden des Hauses lauschend, ist das Ambiente sehr beeindruckend. Und es wird durch das unterstützt, was jeder Charakter auf den Tisch bringen kann. Zum Beispiel kann Erin, die Toningenieurin der Crew, ein Richtmikrofon verwenden, um Audio durch Wände aufzunehmen, was bedeutet, dass Sie andere Darsteller mehrere Räume weiter reden hören oder eher eindringlichen Geräuschen folgen können, die oft zu Vorahnungen über die Zukunft eines Charakters führen. Es kann manchmal verrückt sein, aber nie ganz so beängstigend, wie man es sich von einem schweren, storybasierten Horrorerlebnis wie diesem erhofft.

Während mich die Horrorelemente noch nicht umgehauen haben, ist ein Teil von The Devil in Me, der sehr beeindruckend ist, die Art und Weise, wie die Charaktere präsentiert werden. Es sind unglaublich detaillierte Figuren, die durch brillante Leistungen der jeweiligen Schauspieler zum Leben erweckt werden. Die Animationen sind erstklassig und die Grafik ist auf einem ähnlichen Niveau, auch wenn Supermassive noch nicht ganz festgezurrt hat, wie die Augen auf einem Charakter dargestellt werden, da sie die ganze Zeit spacig und ungewöhnlich aussehen. Zugegeben, dies ist ein Vorschau-Build, also gibt es noch genügend Zeit für Supermassive, um alle verbleibenden Probleme auszubügeln, einschließlich dieses und anderer verbleibender Fehler (ich stieß auch auf einen seltsamen anhaltenden Audiofehler und ein kurzes unsichtbares Charaktermodell).

Auch wenn sich die Charaktere großartig entwickeln, werde ich sagen, dass die Erkundung und Bewegung ein wenig zu wünschen übrig ließ. Das Gameplay und das Tempo sind im Allgemeinen wie erwartet stabil, und während dies oft in die Atmosphäre passt, kann man während der Umgebungsrätselabschnitte nicht anders, als sich zu wünschen, dass die Charaktere ein wenig vorankommen würden. Ein etwas schnelleres Tempo würde dazu beitragen, das träge Bewegungsgefühl, das deutlich vorhanden ist, deutlich auszugleichen.

Aber im Allgemeinen, abgesehen von einer neuen Erzählung, die man durchkauen und auseinandernehmen kann, und einer neuen Besetzung von Charakteren, mit denen man sich verbinden kann, fühlt sich The Devil in Me sehr ähnlich an wie frühere The Dark Pictures-Spiele, im Guten wie im Schlechten. Ich freue mich immer noch darauf, die ganze Geschichte zu erleben, zu sehen, wie die Besetzung den Schrecken des Murder Castle entkommt und was diesen neuen gruseligen Killer antreibt, aber ich kann nicht sagen, dass ich von dem, was ich bisher aus einer Horrorperspektive gesehen habe, überwältigt bin.