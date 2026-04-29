The Blood of Dawnwalker s PC-Anforderungen enthüllt

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Am Dienstagabend konnten wir endlich mehr über The Blood of Dawnwalker erfahren, entwickelt vom neuen Studio Rebel Wolves von The Witcher 3: Wild Hunt, Konrad Tomaszkiewicz. Unter anderem wurde bekannt gegeben, dass das Spiel am 3. September veröffentlicht wird und etwa 50 bis 70 Stunden Spielzeit umfasst – und wir hatten auch das Vergnügen, mit den Entwicklern zu sprechen.

Nun hat das Studio auch die PC-Anforderungen für das Spiel veröffentlicht, und da es sich um einen visuell beeindruckenden Unreal Engine 5-Titel handelt, sind die technischen Daten ziemlich anspruchsvoll. Die CPU-Anforderungen sind überraschend hoch, und wenn du in 4K spielen willst, brauchst du im Grunde eine RTX 5090 (was einen fragen lässt, wie Konsolen abschneiden werden).

Sehen Sie sich unten die PC-Systemanforderungen an. Findest du, sie sind vernünftig oder etwas zu hoch, und wo liegt dein Computer ungefähr im Spektrum?