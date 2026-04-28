Rebel Wolves enthülle The Blood of Dawnwalker s geschätzte Spielzeit

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Das mit Spannung erwartete, vampirische Dark-Fantasy-RPG von Rebel Wolves hat gerade einen Veröffentlichungstermin erhalten, da es nun offiziell ist, dass The Blood of Dawnwalker am 3. September 2026 erscheint, und damit können wir bei Gamereactor Ihnen unsere Sonderberichterstattung von unserem Besuch in ihren Büros in Warschau zeigen, einschließlich unserer neuen Eindrücke, Videovorschau und drei verschiedenen Interviews mit den Entwicklern. Abgesehen davon nahmen wir auch an einer Fragerunde mit Game Director Konrad Tomaszkiewicz teil, in der er noch mehr Einblicke teilte.

Eine der vorhersehbaren Fragen unserer Medienkollegen (und einer der häufigsten in der Community) dauerte nicht lange: Wie hoch ist die ungefähre Spielzeit von The Blood of Dawnwalker ?

"Es ist lustig, denn als wir angefangen haben zu arbeiten", erinnerte sich Tomaszkiewicz, "haben wir es für 40 Stunden geplant. Im Moment liegt der Durchschnitt bei etwa 50 Stunden, aber das hängt davon ab, welchen Schwierigkeitsgrad du spielst, wie wählerisch du bist, wie viel du erkundest und wie sehr du deine Ausrüstung aufrüstest und so weiter."

Und dann schloss er:

"In letzter Zeit haben einige Leute aus unserem Team das Spiel beendet... Und es gibt große Unterschiede zwischen ihnen. Es sind ungefähr 50 Stunden auf etwa 70 Stunden.

Da hast du es. Mit dem streng geskripteten, aber unglaublich variablen Open-World-Spieldesign, das wir während unseres Besuchs erlebt haben, ist es nur natürlich, dass der Umfang nicht die dreistelligen Werte verfolgt – etwas, das wir tatsächlich feiern, bis wir die Gesamtkonsistenz des vollständigen Spiels im Sommer bewerten können.